منتخب الجودو يستعد لـ«باريس جراند سلام» في جورجيا وروسيا

أبوظبي (الاتحاد)

يستأنف منتخبنا الأول للجودو تحضيراته البدنية والفنية، اعتباراً من أول نوفمبر المقبل في أبوظبي، قبل السفر إلى جورجيا لإقامة تدريبي معسكر بجانب العديد من المنتخبات العالمية التي تعسكر هناك، في نطاق استعداداته للمشاركة في بطولة باريس جراند سلام للجودو، التي تقام في نهاية يناير، وأول فبراير المقبلين.

ويعقب معسكر مدينة تبليسي الجورجية إقامة المعسكر الختامي في إحدى مرتفعات روسيا الجبلية، لمزيد من الإعداد البدني القوي لبطولة باريس، ثانية بطولات الجراند سلام عقب أولمبياد باريس 2024، وما بعدها من مشاركات دولية بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي يسعى من خلال منتخبنا لحصد المزيد من النقاط تطلعاً للمشاركة الإيجابية في دورة الألعاب الصيفية القادمة «لوس أنجلوس 2028»، كما حدث في بطولة أبوظبي، التي شهدت مشاركة جودو الامارات بـ 14 لاعباً ولاعبة، والتي استطاع فيها أن يكون ضمن منتخبات المربع الذهبي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، عقب اجتماعه مع المنتخب الأول قبل بدء معسكر الإعداد المقترح بحضور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام للاتحاد، أن ما تحقق في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، التي اختتمت مؤخراً بصالة «مبادلة أرينا»، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، يعد بكل المقاييس إنجازاً يُسجل في تاريخ رياضة الامارات، إلا أن الجميع ينتظر من المنتخب الشاب المزيد من الحصاد خلال المشاركات المقبلة حتى بلوغ دورة لوس أنجلوس.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الجودو بإشراف المدرب فيكتور سكرتوف قد منح المنتخب الأول راحة لمدة عشرة أيام عقب المشاركة الذهبية في بطولة أبوظبي جراند سلام الأخيرة، وقد عاد إلى صفوفه جميع اللاعبين المصابين.