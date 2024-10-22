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الرياضة

«الفرسان» بطل كأس دبي لأصحاب الهمم

«الفرسان» بطل كأس دبي لأصحاب الهمم
22 أكتوبر 2024 10:46

دبي (الاتحاد)
تحت شعار «جاهزون لتحدي دبي للياقة»، الذي ينطلق السبت المقبل، حقق «الفرسان» لقب كأس نادي دبي لأصحاب الهمم، وذلك بعد فوزه على «الهمم» 6-3 في مباراة كرة القدم التي جمعت موظفي النادي.
سجل لـ«الفرسان»، وليد رضوان «سوبر هاتريك»، وراشد سالم، ومحمد درويش، فيما تبادل في إحراز أهداف «الهمم» علي زايد «هدفين»، ومحمد محمود.
أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الصياد، وعادل البوريني، وياسر الزقري.
وعقب نهاية المباراة، قام ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي بتتويج «الفرسان» بالكأس.
من ناحيته، وجّه ماجد العصيمي، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي أطلق هذه المبادرة الرائدة «تحدي دبي للياقة» عام 2017 بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع، وحثهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي على متابعته للرياضة، وكل ما يخص «أصحاب الهمم».
وأشار العصيمي إلى أن استراتيجية نادي دبي لأصحاب الهمم تتمثل في أن الرياضة يجب أن تكون نهجاً في حياتنا اليومية، مبيناً أن تحدي دبي للياقة يشجع على اتباع أسلوب حياة صحي، من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.
واختتم العصيمي حديثه، مؤكداً أن المشاركة في هذا التحدي تعد حافزاً للقيام بتغيير إيجابي في حياة الإنسان، مبيناً أن النسخ الماضية حققت نجاحاً منقطع النظير، بعد أن ظلت دبي تعمل على الارتقاء بجودة الحياة والصحة العامة للمجتمع.

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أصحاب الهمم
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ماجد العصيمي
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