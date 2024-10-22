«ليوا الرياضي» ينظم 10 سباقات للخيول العربية في الظفرة



الظفرة (وام)

ينظم نادي ليوا الرياضي عشرة سباقات للخيول العربية على ميدان مدينة زايد في منطقة الظفرة، وانطلقت أولى السباقات يوم 16 أكتوبر الجاري، وتستكمل بسباقات أخرى في 30 أكتوبر، ثم 13 و27 نوفمبر المقبل، و8 و22 يناير، و5 و19 فبراير و9 و23 أبريل من العام المقبل.

وأكد عبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، حرص النادي على تنويع أنشطته وفعالياته الرياضية المجتمعية، بما يتماشى مع استراتيجيته لتعزيز البرامج والمبادرات الرياضية التي تسهم في تطوير القدرات، وبناء المهارات لمختلف الممارسين. وقال القبيسي إن النادي يسعى لتطبيق أفضل الممارسات في سباقات الخيول بعد تزايد الإقبال على المشاركة فيها من الملاك والمربين والفرسان، لما تمثله هذه الرياضة من أهمية كبرى في الحفاظ على الرياضات التراثية، لإبراز مكانة الخيول العربية الأصيلة في الموروث الإماراتي والعربي، وتأثيرها الإيجابي في مجتمع منطقة الظفرة.