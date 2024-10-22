«هيبيكينادا» بطلة كأس الوثبة في مضمار باث الإنجليزي

عصام السيد (أبوظبي)

توجت المهرة الواعدة «هيبيكينادا دو مازيت»، لأوكي وود بلودستوك، بإشراف جيمس أوين، وقيادة جاك ميتشيل، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 75)، والذي أقيم بمضمار باث بالمملكة المتحدة، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا.

وجاء السباق مثيراً بين الخيول التي تنافست على الجوائز المالية البالغة 4 آلاف جنيه إسترليني، حيث تقدم مبكراً إلى الصدارة المرشح الأول الجواد «بارمير أنجل»، ومن خلفه المهرة «هيبيكينادا دو مازيت»، البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي تخوض سباقها الثاني، فيما كانت بقية الخيول تحاول جاهدة باللحاق بركب المقدمة.

وظل السباق ينسج على هذا المنوال حتى الوصول الى آخر فورلنج (200 متر)، ودخل الغريمان في صراع قوي، قبل أن تتمكن المهرة «هيبيكينادا دو مازيت»، من التفوق بفارق 0,75 طول عن الجواد «بارمير أنجل» للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة الفارس دوجي كاستيللو.

وسجلت المهرة البطلة «هيبيكينادا دو مازيت» المنحدرة من نسل «هلال الزمان» زمناً وقدره 2:03:38 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «ساسي»، للمالك والمدرب ستيف بلاكويل، وقيادة اوليفر كارميشيل.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.