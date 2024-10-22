العين أمام الهلال.. «يلعب ولا يكسب»!

معتز الشامي (العين)

خسر العين أمام الهلال السعودي 4-5، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم أن «حامل اللقب» قدم مباراة كبيرة، وظهر بمستوى مميز، لكنه لم يحقق الفوز أو التعادل.

سيطر العين على مجريات اللعب في النصف الأخير للمباراة، واستطاع أن يضيق الفارق، بعدما تقدم الهلال بفارق هدفين، ولم ينجح لاعبوه في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس بعد طرد علي البليهي، ليهدر «الزعيم» فرصة إدراك التعادل أو تحويل النتيجة، رغم الدفع بلابا كودجو في الشوط الثاني.

وبعيداً عن أحداث اللقاء الذي خطف أنظار الجميع، كونه جاء مثيراً ومليئاً بالقتالية ورغبة الفوز العالية من كلا الطرفين، فقد توجت أمس مواجهات الفريقين الكبيرين بلقب «أكثر مواجهة ثنائية» تكراراً في تاريخ دوري أبطال آسيا منذ العام 2003، كما شهدت تسجيل أهدافاً وصلت إلى 45 هدفاً بواقع 24 هدفاً للهلال في مرمى العين و21 هدفاً للعين في مرمى الهلال، كما أنها المباراة الأولى في تاريخ «حامل اللقب»، التي تشهد تلقيه 5 أهداف.

التقى الفريقان معاً 16 مرة، فاز الهلال في 8 مواجهات وفاز العين بـ 6 مباريات، وحضر التعادل في مباراتين، وباحتساب مباراتهما في «كأس الأندية الآسيوية أبطال الدوري» في 1999، يصبح الفريقان قد التقيا 17 مرة في مباريات رسمية قارية، ووقتها فاز العين بالمباراة ليصبح إجمالاً قد حقق 7 انتصارات ضد الهلال.

ولم يتعادل العين في آخر 12 مباراة ضد الفرق السعودية في دوري الأبطال، إذ فاز في 6 وخسر 6، وإجمالاً لعب العين أمام الفرق السعودية في دوري الأبطال 40 مباراة خسر 16 وفاز في 17 وتعادل في 7 مباريات، كما سجل 59 هدفاً واستقبل 56 هدفاً.

على الجانب الآخر، أبدى الأرجنتيني كريسبو مدرب العين عدم رضاه عن النتيجة، ولكنه عاد وأكد سعادته بالروح القتالية للاعبين، وأنهم كانوا الأقرب للفوز أو حتى إدراك التعادل لولا غياب التوفيق عن لاعبيه أمام المرمى، وشدد على أن الفريق لعب برغبة كبيرة في الفوز، ولكن استغل الهلال بعض أخطاء التمركز واستطاع أن يسجل، وفي كل مرة كان يعود العين للتسجيل وتضيق الفارق.

وتابع: «هناك إيجابيات في اللقاء، نعم خسرنا وهناك سلبيات سنعمل على تصحيحها، خصوصاً بعد عودة المصابين واكتمال الصفوف، لكن علينا البناء على تلك الروح القتالية العالية التي ظهرت».

وأكد البرتغالي خيسوس مدرب الهلال رضاه عن النتيجة، مشيراً إلى أن تلقيه 4 أهداف أمام العين لا يقلل من حجم الفوز وقيمته، خصوصاً أنه التقى مع حامل اللقب، وأحد الفرق المرشحة للقب أيضاً هذا الموسم، ودافع عن بعض لاعبيه، لاسيما سالم الدوسري وعلي البليهي وكوليبالي، ولفت إلى أن الجميع أدى الأدوار التي تم تكليفه بها.