«العين للشطرنج» يشارك في البطولة العربية بتونس



العين (وام)

أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، اختيار أربعة لاعبين ولاعبة واحدة للمشاركة في البطولة العربية للفئات العمرية من 8 سنوات إلى 20 سنة في تونس، خلال الفترة من 26 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل. وتضم القائمة التي وقع عليها الاختيار غيث سعيد صفصوف النعيمي، فئة 18 سنة، وزينب درويش المعمري فئة 20 سنة، وأحمد يونس الخميري فئة 12 سنة، وحمدان آل علي فئة 10 سنوات، وزايد آل علي فئة 8 سنوات، إضافة إلى المدربين جورجي سيباشفيللي، ومارك ياسر.

وأكد عبد الله الراشدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية المشاركة في البطولة لإكساب اللاعبين الخبرة الدولية والمهارات التنافسية من خلال الاحتكاك مع نحو 255 لاعباً ولاعبة من الدول العربية المشاركة، وأشار إلى أن البطولات المحلية الماضية كانت فرصة جيدة لرفع درجة الاستعداد للاعبين قبل الانتقال إلى مدينة سوسة التونسية للمشاركة في البطولة، والمنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية.