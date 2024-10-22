التاريخ ينتصر لـ«الريال» ضد دورتموند قبل موقعة الأبطال



معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف ملعب «سانتياجو برنابيو»، قمة نارية بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند عند الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت الإمارات)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025.

وفاز ريال مدريد في جولة، وخسر الأخرى، ليحصد 3 نقاط في مُستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، فيما انتصر بوروسيا دورتموند في أول جولتين للبطولة، مُحققاً 6 نقاط، واستناداً لتاريخ المواجهات بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، نجد التفوق للملكي قبل موقعة البرنابيو.

فاز ريال مدريد بسبع مباريات من أصل 14 مباراة خاضها ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بينما لم يحقق الفريق الألماني سوى ثلاثة انتصارات فقط، وانتهت 4 لقاءات بالتعادل بينهما.

وكان آخر لقاء بين الريال وبوروسيا دورتموند، انتهى بفوز المرينجي 2-0 على ملعب «ويمبلي»، وتتويج العملاق الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه.

كما فشل بوروسيا دورتموند الألماني، في تحقيق الفوز في أي من مبارياته السبع خارج أرضه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت آخر زيارة لفريق بوروسيا دورتموند إلى سانتياغو برنابيو بهزيمة بنتيجة 3-2 في عام 2017، بينما يعود آخر فوز لبوروسيا دورتموند على الفريق الأبيض إلى أبريل 2014 بنتيجة 2-0 في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

ويحتاج فريق ريال مدريد للفوز على بوروسيا دورتموند، من أجل تعويض الهزيمة الأخيرة المفاجئة أمام ليل بنتيجة 0-1، فيما يتطلع الفريق الألماني إلى مواصلة التوهج بتشامبيونزليج، وتحقيق الانتصار الثالث على التوالى.