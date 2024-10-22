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الرياضة

توني كروس لا يهتم بـ«الوداع»!

توني كروس لا يهتم بـ«الوداع»!
22 أكتوبر 2024 14:40

برلين (د ب أ)
أبدى الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، عدم اكتراثه بإقامة مباراة وداع خاصة له بعد إنهاء مسيرته الكروية.
وقال كروس في مقابلة نشرت اليوم «الثلاثاء» مع بوابة «ران دوت دي» الإخبارية: «خضت لقاء وداع هنا في مدريد، وذلك في إحدى مواجهات الريال بالدوري الإسباني، لذلك لم تكن مباراة تم تنظيمها من أجلي، ولكن بطريقة ما شعرت وكأنها كذلك، على الأقل بالنظر لما قامت به الجماهير من أجلي». أضاف كروس: «لكن فيما يتعلق بتنظيم مباراة وداع أخرى لي الآن، فإنني لست من النوع الذي يريد أن يأتي الجميع من أجلي فقط أو من أجل أن أكون مركز الاهتمام مرة أخرى».
واختتم كروس مشواره مع الساحرة المستديرة بعد بطولة أمم أوروبا الأخيرة «يورو 2024»، التي أقيمت صيف العام الحالي في ألمانيا، وقام المنتخب الألماني مؤخراً بتنظيم حفل وداع للاعبين الذين أعلنوا اعتزالهم قبل مباراة الفريق ضد هولندا ببطولة دوري الأمم الأوروبية بمدينة ميونيخ الألمانية، لكن كروس لم يحضر.
وانتقل كروس إلى ريال مدريد قادماً من بايرن ميونيخ الألماني عام 2014، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات مع النادي الملكي، وحتى بعد نهاية مسيرته قرر البقاء في إسبانيا.
وعند سؤاله عما قد يتطلبه الأمر للعودة إلى ألمانيا، قال كروس: «هناك بعض الأمور التي ربما لن تحدث، على سبيل المثال، نحتاج أن تتحسن حالة الجو، أعتقد أن هذا سيكون شيئاً صعباً».
واختتم كروس تصريحاته، قائلاً: «قرار العودة لألمانيا شأن عائلي في النهاية، لا أتخذه بمفردي، لدي زوجة، وثلاثة أطفال وفي النهاية إنه قرار جيد، أعتقد أننا نشعر أيضاً وكأننا في وطننا في ألمانيا، لكن هناك حالياً بعض الأسباب التي تجعلنا لا نحبذ العودة».

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