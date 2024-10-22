نيمار بعد العودة: إنه أمر صعب للغاية!

علي معالي (أبوظبي)

عاد البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي إلى الملاعب من جديد، بعد أكثر من 370 يوماً من الغياب بسبب تمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي، وذلك أمام العين على استاد هزاع بن زايد في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث شارك في الدقيقة 77، وجاءت ردود الفعل الإيجابية من مختلف نجوم العالم رفقاء نيمار مثل تياجو سيلفا، وريتشارليسون، ورافائيل لياو، ولوكاس باكيتا، ورافينها بإعادتهم نشر ما جاء من احتفالات من موقع نادي الهلال السعودي على منصة إكس.

وبعد المباراة، قال خورخي جيسوس، مدرب الهلال: «لقد أشركت نيمار عندما كان فريقي متقدماً، حتى يتمكن من الاستفادة بالمساحات التي تركها العين، ونيمار يجب أن يشارك تدريجياً حتى يصل إلى أعلى مستوى من الاستعداد».

وبعد المباراة، أعطى النجم البرازيلي الكبير نيمار انطباعاته الأولى قائلاً: «أشعر أنني بحالة جيدة، إنه أمر صعب للغاية، لا يزال لدي فريق جيد معي، لكنني سعيد للغاية، والمهم أنني عدت».