الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رئيس «دولي» الطب الرياضي يشيد بجهود الإمارات

رئيس «دولي» الطب الرياضي يشيد بجهود الإمارات
22 أكتوبر 2024 16:59

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين
انطلاق الدورة الـ 18من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية"

أشاد البروفيسور فابيو بيجوزي، رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي، بالمستوى الذي وصل إليه الطب الرياضي في الإمارات، والجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للرياضيين؛ بفضل الوعي الكبير بقيمة الطب الرياضي في الحفاظ على صحة الرياضيين، والارتقاء بالرياضة.
وأكد خلال زيارته إلى مركز «فيفا» الطبي بدبي، أن وجود مركز متطور يقدم أرقى الخدمات الطبية، ومرخص من قبل الاتحادين الدولي والقاري في الإمارات، مكسب كبير للطب الرياضي في الدولة، ودعماً مهماً للارتقاء بالخدمات الصحية الموجهة للرياضيين، بالإضافة إلى أن المركز يضع الإمارات ضمن المنظومة الصحية العالمية للعناية بالرياضيين، ويسهل من فرص التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى استضافة مشاهير الرياضة في العالم للاستفادة من العناية الصحية التي يقدمها المركز في الإمارات.
أما فيما يتعلق باستضافة الإمارات للنسخة الـ38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي، فأكد البروفيسور فابيو بيجوزي، أن المؤتمر سيكون فرصة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التجارب العلمية الحديثة، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة في سبيل العناية بصحة الرياضيين، وتعميق الروابط التي تربط بين أسرة الطب الرياضي في العالم، بما يعود بالفائدة على كل المشاركين، الذين ينقلون هذه الخبرات والتجارب إلى دولهم.
وعن مدى رضاه على ما حققه الطب الرياضي في العالم، أشاد رئيس «فيمز» بالتطور الذي تحقق في هذا المجال خلال العقود الأخيرة، خاصة في مكافحة المنشطات والعناية بصحة الرياضيين وتطوير البحوث العلمية مشدداً على أهمية وجود مؤسسات صحية مختصة في العناية بصحة الرياضيين حتى نضمن أفضل الخدمات الصحية الممكنة.

الطب الرياضي
مركز فيفا الطبي
دبي
آخر الأخبار
الصين تحطم الرقم القياسي بأقوى مغناطيس في العالم
الترفيه
الصين تحطم الرقم القياسي بأقوى مغناطيس في العالم
اليوم 23:14
تزايد أعداد الجمهوريين الذين يصوتون مبكراً في الانتخابات الأميركية
الأخبار العالمية
تزايد أعداد الجمهوريين الذين يصوتون مبكراً في الانتخابات الأميركية
اليوم 23:14
"إكس"تطرح أداة "رادار" لتعقب التريندات
التعليم والمعرفة
"إكس"تطرح أداة "رادار" لتعقب التريندات
اليوم 23:13
دراسة.. الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تلخيص الآراء المتباينة
التعليم والمعرفة
دراسة.. الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تلخيص الآراء المتباينة
اليوم 23:13
العاصفة الاستوائية أوسكار تتجه صوب جزر البهاما
الأخبار العالمية
العاصفة الاستوائية أوسكار تتجه صوب جزر البهاما
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©