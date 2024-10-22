رئيس «دولي» الطب الرياضي يشيد بجهود الإمارات

دبي (الاتحاد)

أشاد البروفيسور فابيو بيجوزي، رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي، بالمستوى الذي وصل إليه الطب الرياضي في الإمارات، والجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للرياضيين؛ بفضل الوعي الكبير بقيمة الطب الرياضي في الحفاظ على صحة الرياضيين، والارتقاء بالرياضة.

وأكد خلال زيارته إلى مركز «فيفا» الطبي بدبي، أن وجود مركز متطور يقدم أرقى الخدمات الطبية، ومرخص من قبل الاتحادين الدولي والقاري في الإمارات، مكسب كبير للطب الرياضي في الدولة، ودعماً مهماً للارتقاء بالخدمات الصحية الموجهة للرياضيين، بالإضافة إلى أن المركز يضع الإمارات ضمن المنظومة الصحية العالمية للعناية بالرياضيين، ويسهل من فرص التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى استضافة مشاهير الرياضة في العالم للاستفادة من العناية الصحية التي يقدمها المركز في الإمارات.

أما فيما يتعلق باستضافة الإمارات للنسخة الـ38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي، فأكد البروفيسور فابيو بيجوزي، أن المؤتمر سيكون فرصة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التجارب العلمية الحديثة، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة في سبيل العناية بصحة الرياضيين، وتعميق الروابط التي تربط بين أسرة الطب الرياضي في العالم، بما يعود بالفائدة على كل المشاركين، الذين ينقلون هذه الخبرات والتجارب إلى دولهم.

وعن مدى رضاه على ما حققه الطب الرياضي في العالم، أشاد رئيس «فيمز» بالتطور الذي تحقق في هذا المجال خلال العقود الأخيرة، خاصة في مكافحة المنشطات والعناية بصحة الرياضيين وتطوير البحوث العلمية مشدداً على أهمية وجود مؤسسات صحية مختصة في العناية بصحة الرياضيين حتى نضمن أفضل الخدمات الصحية الممكنة.