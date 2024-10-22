يورو يقترب من العودة إلى «أولد ترافورد»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن نجح مانشستر يونايتد في الفوز بصفقة قلب الدفاع الفرنسي ليني يورو «18 عاماً» خلال الصيف الماضي، لم يهنأ بهذا الفوز، إذ إن اللاعب تعرض لإصابة قوية في قدمه، أجبرته على الابتعاد عن الملاعب حتى الآن، ولكن جاء النبأ السعيد على لسان إدارة النادي، التي أعلنت أن يورو بدأ تدريبات منفردة استعداداً للعودة إلى المباريات، إلى جانب قيامه بتدريبات أخرى في صالة الألعاب، وحرص اللاعب على أن ينشر فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» يوضح فيه تعافيه وقرب عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ولكن إدارة النادي أكدت أن يورو مازال يحتاج إلى عمل كثير، قبل أن يتمكن من خوض أول مباراة رسمية له مع الفريق، وإن كانت أوضحت أنه يسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة لعملية التأهيل.

وكان ليني يورو لعب 44 مباراة مع ناديه السابق ليل الموسم الماضي في مختلف المسابقات وسجل 3 أهداف، كما كان ضمن التشكيلة النموذجية لموسم 2023 - 2024، في الدوري الفرنسي «ليج آن»، ومن وقتها لفت إليه الأنظار بشدة، ولكن اليونايتد نجح في حسم الصفقة لمصلحته، متفوقاً على منافسه الأول ريال مدريد، ووقع مع اللاعب عقداً حتى صيف 2029.

وتعرض يورو للإصابة خلال مباراة اليونايتد الودية أمام أرسنال في الولايات المتحدة خلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم، ومن وقتها لم يلعب أية مباراة.

وفي الوقت الذي يواصل فيه ليني يورو برنامجه التأهيلي، يواجه مانشستر يونايتد «الخميس» فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ولن تكون المواجهة سهلة، إذ أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لـ «الشياطين الحمر» هو الذي يقود النادي التركي حالياً، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن اليونايتد.