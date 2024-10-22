«أبوظبي للفروسية» يُدشن حقبة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للفروسية، الذي تأسس عام 1976 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كرمز مميز لتراث دولة الإمارات الغني في الفروسية، عن بداية عصر جديد في عالم سباقات الخيول مع مضمار أبوظبي للسباق، حيث تتجسد تجربة جديدة فاخرة وجديدة في عالم سباقات الخيول.

ويسلط هذا الفصل الجديد الضوء على عالم سباقات الخيول العربية الأصيلة، مما يعزز مكانة مضمار أبوظبي للسباق كوجهة رائدة لمحبي السباقات في جميع أنحاء العالم.

تماشياً مع الرؤية الجديدة للنادي، تم تعيين ديل براون مديراً تنفيذياً للسباقات، حيث سيكون مسؤولاً عن كافة الجوانب التجارية والتشغيلية والفنية المتعلقة بالمضمار والجدول الزمني للسباقات. بفضل خبراته الدولية المكتسبة من خلال منصبه السابق كمدير تنفيذي للسباقات في مضمار سنغافورة للسباق، يُعزز براون مكانة مضمار أبوظبي للسباق كوجهة بارزة لعشاق السباقات على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال المهندس علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق: «يواصل مضمار أبوظبي للسباق الحفاظ على الإرث العريق لنادي أبوظبي للفروسية بفخر، حيث يروّج لسلالة الخيول العربية الأصيلة على المستوى الدولي ويستضيف أبرز أحداث السباق العالمية. مع ما يتمتع به براون من خبرة دولية واسعة ومعرفة قيّمة في مجال سباقات الخيول، فإننا نتطلع لتعريف الجيل الجديد بالتجربة الحماسية والمثيرة لسباقات الخيول العربية في أبوظبي».