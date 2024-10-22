نزالات «يو إف سي» تعود إلى أبوظبي السبت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ستارز بلاي»، التي تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البث الحصري لمباراة يو إف سي 308، «توبوريا ضد هولواي»، والتي يستضيفها الاتحاد أرينا بأبوظبي يوم السبت المقبل تُقام هذه الفعالية، التي يتم تنظيمها بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وكجزء من أسبوع أبوظبي للتحدي وللمرة الثانية هذا العام في أبوظبي، لتؤكد مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرياضة والترفيه الدولي.

تنطلق البطولة مع البطاقة الرئيسة في تمام الساعة 10 مساءً، حيث يتصدر الحدث المرتقب نزال إيليا توبوريا ضد ماكس هولواي، إلى جانب المباراة المشتركة ضمن فئة الوزن المتوسط بين روبرت ويتاكر بمواجهة حمزة شيماييف.

وتشمل النزالات الإضافية مواجهة ضمن فئة الوزن المتوسط بين شرف الدين ماغوميدوف ضد أرمين بيتروسيان، ومواجهة في الوزن الخفيف بين ماجوميد أنكالايف ضد ألكسندر راكيتش، ونزال في وزن الريشة بين ليرون ميرفي ضد دان إيجي.