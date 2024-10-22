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الرياضة

مدرب ليل يتغزل في «فكر» جوارديولا و«إدارة» أنشيلوتي!

مدرب ليل يتغزل في «فكر» جوارديولا و«إدارة» أنشيلوتي!
22 أكتوبر 2024 18:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني وليل الفرنسي غداً الأربعاء في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل الأتليتي، تحدث الفرنسي برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليل، لصحيفة «ماركا» عن فرص فريقه لتحقيق الفوز خارج أرضه، بعد أن نجح من قبل في الفوز على أرضه على ريال مدريد حامل اللقب.
وعندما سُئل جينيسيو عن مثله الأعلى في مجال التدريب و«مرجعيته» في أسلوب اللعب، قال بلا تردد: بمنتهى التواضع أحاول أن أقترب من «فكر» الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، سواء في عملية الاستحواذ على الكرة أو التنظيم الهجومي.
وأضاف جينيسيو قائلاً: أما في «إدارة» الفريق، فإنني أقترب أكثر من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وكلاهما على أية حال نموذجان يُحتذيان بالنسبة لي، ومعهم أيضاً الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الأتليتي، لأنهم أصحاب عقليات تسعى دائماً لتحقيق الفوز.
وسألته الصحيفة عما إذا كان يحلم بالحصول على خدمات نجوم من أتلتيكو مدريد، إذا كان ذلك ممكناً، قال جينيسيو: لو كان ذلك ممكناً فعلاً أختار أنطوان جريزمان وماركوس لورينتي، الذي أعشق طريقة لعبه وتميزه بالفاعلية وتمتعه بمهارات كبيرة، وأراه لاعباً مهماً جداً في الفريق، وهناك أيضاً لاعبون آخرون جيدون.
ورداً على سؤال عما إذا كان يتمنى تدريب فريق إسباني، قال: أعشق الكرة الإسبانية؛ لأن أنديتها تلعب كرة جيدة، ولاعبيها يتحلون بالمخاطرة، إنها بلد كرة قدم.

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