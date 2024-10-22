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الرياضة

الشارقة يهزم سباهان بثلاثية ويحافظ على «الصدارة الآسيوية»

الشارقة يهزم سباهان بثلاثية ويحافظ على «الصدارة الآسيوية»
22 أكتوبر 2024 20:18

علي معالي (الشارقة)
حافظ فريق الشارقة على تواجده في قمة المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2، بعد الفوز على سباهان الإيراني 3-1 في الجولة الثالثة، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، وهو نفس رصيد فريق الوحدات الأردني، الذي تفوق هو الآخر على استقلال دوشانبي الطاجيكي.
سجل للشارقة عثمان كمارا ولوان بيريرا وكايو لوكاس في الدقائق 26 و70 و90، وسجل لسباهان مهدي لموشي في الدقيقة 51.
في ظل غيابات متنوعة، بدأ الشارقة المباراة بطريقة لعب 4-1-4-1، مقابل بدأ سباهان بطريقة 4-2-3-1، وخلال الربع ساعة الأولى كانت نسبة استحواذ الفريق الإيراني هي الأعلى بـ 66%، مقابل 34% للشارقة، ولكن هذه النسبة من الاستحواذ لم تكن لها خطورة على مرمى عادل الحوسني، في حين كان الشارقة الأكثر إيجابية على مرمى المنافس.
ومن هجمة جميلة قادها خالد الظنحاني من الجبهة اليمنى بعد أن فشل دفاع سباهان نصب مصيدة التسلل، انطلق الظنحاني وراوغ ومررها إلى كمارا الذي راوغ هو الآخر بمهارة عالية وسددها قوية في سقف الشبكة بالدقيقة 26.
ومع بداية الشوط الثاني دفع كوزمين مدرب الشارقة بالمهاجم كايو لوكاس بدلاً من كونراد، وفي الدقيقة 51 نجح محمد مهدي في خداع دفاع الشارقة بمراوغة ديفيد بيتروفيتش ومارو كاتانيتش بكرة واحدة ومرر إلى مهدي لموشي سجلها بسهولة في مرمى الحوسني، بعدها دفع كوزمين بأوراقه المهمة باشراك ميلوني ولوان بيريرا بدلا من داركو وبيرو، وفي الدقيقة 70 نجح لوان بيريرا في وضع بصمته بهدف التقدم، وواصل «الملك» صحوته بهدف ثالث في الدقيقة 90.

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