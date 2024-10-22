الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يكسب ظفار بخماسية في «الانطلاقة الخليجية»

النصر يكسب ظفار بخماسية في «الانطلاقة الخليجية»
22 أكتوبر 2024 20:25

معتصم عبدالله (دبي)
دشن النصر مشواره في «دوري أبطال الخليج للأندية»، لموسم 2024-2025، بفوز عريض على حساب ضيفه ظفار العُماني 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة الأولى» في المجموعة الأولى، والتي تضم أيضاً دهوك العراقي وأهلي صنعاء اليمني.
انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل 1-1، بعدما افتتح عادل تعرابت التسجيل لأصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة 5، قبل أن يدرك عبدالله بن زاهر التعادل لظفار في الدقيقة 26.
وفي الشوط الثاني، فرض النصر أفضليته الهجومية لينجح في تسجيل أربعة أهداف، بوساطة عادل تعرابت في الدقيقة 60، أحمد جشك هدفين في الدقيقتين 70 و75، موسى ندياي 73، فيما سجل بابا توندي هدف ظفار الثاني في الدقيقة 92.
وتتواصل مباريات «دوري أبطال الخليج للأندية، بإقامة مباراتي الجولة الأولى في المجموعة الثانية غداً الأربعاء، حيث يستقبل العربي القطري ضيفه القادسية الكويتي، ويواجه الاتفاق السعودي، نظيره الرفاع البحريني، فيما تُلعب الجولة الثانية 6 نوفمبر المقبل حيث يحل «العميد» ضيفاً على الأهلي صنعاء اليمني في الدوحة، ويلتقي المجموعة ذاتها ظفار العماني ودهوك العراقي على ملعب الأول.
وتُلعب مباريات دوري أبطال الخليج للأندية»، التي تشهد مشاركة 8 أندية، خلال الفترة من أكتوبر الجاري، وحتى 15 أبريل 2025 بنظام الذهاب والإياب، وجرى تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول «البطل» على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما تبلغ جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.

أخبار ذات صلة
بني ياس يُحلق بـ«كأس الطائرة» أمام النصر
تعرف على أهم مباريات اليوم بتوقيت الإمارات
النصر
ظفار العُماني
دوري أبطال الخليج للأندية
آخر الأخبار
الصين تحطم الرقم القياسي بأقوى مغناطيس في العالم
الترفيه
الصين تحطم الرقم القياسي بأقوى مغناطيس في العالم
اليوم 23:14
تزايد أعداد الجمهوريين الذين يصوتون مبكراً في الانتخابات الأميركية
الأخبار العالمية
تزايد أعداد الجمهوريين الذين يصوتون مبكراً في الانتخابات الأميركية
اليوم 23:14
"إكس"تطرح أداة "رادار" لتعقب التريندات
التعليم والمعرفة
"إكس"تطرح أداة "رادار" لتعقب التريندات
اليوم 23:13
دراسة.. الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تلخيص الآراء المتباينة
التعليم والمعرفة
دراسة.. الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تلخيص الآراء المتباينة
اليوم 23:13
العاصفة الاستوائية أوسكار تتجه صوب جزر البهاما
الأخبار العالمية
العاصفة الاستوائية أوسكار تتجه صوب جزر البهاما
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©