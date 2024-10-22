النصر يكسب ظفار بخماسية في «الانطلاقة الخليجية»

معتصم عبدالله (دبي)

دشن النصر مشواره في «دوري أبطال الخليج للأندية»، لموسم 2024-2025، بفوز عريض على حساب ضيفه ظفار العُماني 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة الأولى» في المجموعة الأولى، والتي تضم أيضاً دهوك العراقي وأهلي صنعاء اليمني.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل 1-1، بعدما افتتح عادل تعرابت التسجيل لأصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة 5، قبل أن يدرك عبدالله بن زاهر التعادل لظفار في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، فرض النصر أفضليته الهجومية لينجح في تسجيل أربعة أهداف، بوساطة عادل تعرابت في الدقيقة 60، أحمد جشك هدفين في الدقيقتين 70 و75، موسى ندياي 73، فيما سجل بابا توندي هدف ظفار الثاني في الدقيقة 92.

وتتواصل مباريات «دوري أبطال الخليج للأندية، بإقامة مباراتي الجولة الأولى في المجموعة الثانية غداً الأربعاء، حيث يستقبل العربي القطري ضيفه القادسية الكويتي، ويواجه الاتفاق السعودي، نظيره الرفاع البحريني، فيما تُلعب الجولة الثانية 6 نوفمبر المقبل حيث يحل «العميد» ضيفاً على الأهلي صنعاء اليمني في الدوحة، ويلتقي المجموعة ذاتها ظفار العماني ودهوك العراقي على ملعب الأول.

وتُلعب مباريات دوري أبطال الخليج للأندية»، التي تشهد مشاركة 8 أندية، خلال الفترة من أكتوبر الجاري، وحتى 15 أبريل 2025 بنظام الذهاب والإياب، وجرى تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول «البطل» على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما تبلغ جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.