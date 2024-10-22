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الرياضة

بني ياس يُحلق بـ«كأس الطائرة» أمام النصر

بني ياس يُحلق بـ«كأس الطائرة» أمام النصر
22 أكتوبر 2024 21:20

معتصم عبدالله (أبوظبي)
توج بني ياس بأول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» للكرة الطائرة لموسم 2024-2025، بفوزه على منافسه النصر 3- 0، في المباراة الفاصلة لنهائي «كأس الاتحاد»، والتي جمعت الفريقين على صالة نادي العين.
وفرض «السماوي» أفضليته بالفوز بنتائج الأشواط «25-22، 26-22، 25-23»، ليحصد اللقب الرابع في تاريخه بعد مواسم 2013-2014 و2014-2015 و2016-2017، ويحرم في المقابل منافسه «العميد» من تعزيز رقمه القياسي بالفوز بلقبه الثامن.
وكان بني ياس خسر مباراة ذهاب الدور النهائي على ملعبه 0-3، قبل أن يعود ويفوز إياباً 3-1 على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ليمتد تفوقه إلى «المباراة الفاصلة» أمس على صالة نادي العين بنتيجة 3-0.

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