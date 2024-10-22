الوصل يعود بـ«ريمونتادا» أمام الغرافة في «النخبة الآسيوية»

معتز الشامي (أبوظبي)

عاد الوصل إلى عزف لحن الفوز، وعرف طريق النتائج الإيجابية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد عبور محطة الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف مساء اليوم، على ملعب «البيت» المونديالي في الدوحة، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس لمجموعة الغرب من الفوز بمباراتين والهزيمة في المباراة الأخيرة أمام الأهلي السعودي، مقابل 3 نقاط للغرافة فقط.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 43 عن طريق فرجاني ساسي، ليعود الوصل بـ«ريمونتادا» مثيرة في عقر دار الغرافة، عبر هدفي فابيو ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 84، كما حسم البديل النيجيري ايزاك ساكسيس المباراة بهدف في توقيت قاتل بالدقيقة 90+2.

مالت الأفضلية للوصل خلال شوطي المباراة بشكل عام، رغم التأخر بهدف في ختام الشوط الأول، ولكن الفريق استطاع أن يواصل المبادرة الهجومية في الشوط الثاني، الذي شهد عودة في 9 دقائق فقط، كانت كفيلة بتسجيل هدفين والخروج بالعلامة الكاملة، التي أعادت الفريق للسباق من أجل الابتعاد مع فرق الصدارة.