«أبيض الناشئين» يُواجه ماليزيا في التصفيات الآسيوية

دبي (الاتحاد)

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم في تمام السابعة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» مع نظيره المنتخب الماليزي على استاد لاوس الوطني، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية تحت 17 سنة، والمؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا 2025.

واختتم «أبيض الناشئين» تحضيراته لمباراته الافتتاحية في التصفيات بخوض مرانه الرئيس على ملعب المباراة، تحت قيادة المدرب ماجد سالم الزعابي، والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين. وقال ماجد سالم الزعابي، مدرب المنتخب: «المباراة مهمة جداً، واختتمنا الاستعداد لها جيداً لتحقيق نتيجة إيجابية. المعنويات مرتفعة، واللاعبون يُدركون مسؤولياتهم، ويتطلعون إلى تحقيق النتيجة المطلوبة التي تجعلنا نقطع نصف الطريق في مشوار التصفيات».