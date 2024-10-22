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الرياضة

شباب الأهلي يطارد «الفوز» أمام الكويت

شباب الأهلي يطارد «الفوز» أمام الكويت
23 أكتوبر 2024 01:07

مراد المصري (أبوظبي)

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يتطلع شباب الأهلي لاستعادة نغمة الفوز، عندما يلتقي الكويت الكويتي مساء اليوم، على استاد راشد بدبي، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2.
استهل «الفرسان» مشواره في هذه البطولة بتحقيق انتصار كبير ومقنع على الحسين الأردني 3-1، إلا أنه خسر بشكل مفاجئ في الدقائق الأخيرة أمام ناساف الأوزبكي 1-2 في الجولة الماضية، وهو ما يجعله يسعى لكسب المواجهة المقبلة، والتمسك بصدارة ترتيب المجموعة.
ويتوقع أن يلجأ المدرب البرتغالي باولو سوزا مرة أخرى لأسلوب «المداورة» بين اللاعبين، في ظل ضغط المباريات، والمنافسة على أكثر من جبهة، مع توقعات بإراحة المهاجم الإيراني سردار أزمون كإجراء احترازي للتعافي من أجل مواجهة الشارقة يوم الأحد المقبل في دوري أدنوك للمحترفين، في ظل وجود الفريقين في صدارة الترتيب حالياً بالعلامة الكاملة، بعد خمس جولات.
ويمتلك شباب الأهلي، قائمة من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، مدعماً بيوري سيزار وبالا، وحارب عبدالله ويحيى الغساني كقوة هجومية، مع خيارات متعددة في وسط الميدان، بالاعتماد على الثنائي جاستون سواريز ولوكا كمركز ثقل لضبط إيقاع الفريق، والمدافع بوجدان، والحارس حمد المقبالي.
ويدرك «الفرسان» أن تحقيق الفوز في هذا اللقاء يعني قطع خطوة كبيرة نحو ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وبدء حسابات حسم صدارة ترتيب المجموعة، فيما سيحاول تجنب دخول الحسابات المتقاربة في هذا التوقيت المبكر.
من جانبه، يمتلك الكويت الكويتي نقطة واحدة بعد التعادل أمام ناساف والخسارة أمام الحسين، إلا أنه يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه على العربي لفك الشراكة معه، وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الكويتي بالعلامة الكاملة، بعد سبع جولات برصيد 21 نقطة.
ووصلت بعثة الكويت الكويتي مبكراً إلى دبي منذ ليلة الأحد الماضي، وذلك للتحضير لخوض هذا اللقاء بكامل التركيز بقيادة المدرب المونتينيجري نيبويشا يوفوفيتش.

شباب الأهلي
الكويت
دوري أبطال آسيا
دبي
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