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الرياضة

شتوتجارت.. «مكافأة الشراسة» في معقل يوفنتوس!

شتوتجارت.. «مكافأة الشراسة» في معقل يوفنتوس!
23 أكتوبر 2024 07:39

تورينو (رويترز) 

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حقق شتوتجارت الألماني فوزاً مثيراً 1-صفر على مضيفه يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفضل هدف البلال توري في الوقت بدل الضائع، ليتلقى الفريق المضيف أول هزيمة له هذا الموسم.
وكان الفريق الألماني، الذي لم يكن قد حقق أي فوز في البطولة القارية حتى الآن، أكثر شراسة، وحصل على مكافأته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما تفوق البديل توري أخيراً على ماتيا بيرين حارس يوفنتوس البديل، والذي اختير أفضل لاعب في المباراة رغم هزيمة فريقه.
وأهدر شتوتجارت فرصة ذهبية، للتقدم قبل أربع دقائق من النهاية، عندما تصدى بيرين لركلة جزاء نفذها إنزو ميلو، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ من دانيلو على أنتوني روولت، ليحصل المدافع البرازيلي على البطاقة الصفراء الثانية.
كما ألغى الحكم هدفا سجله دينيز أونداف في بداية الشوط الثاني بسبب لمسة يد من مهاجم ألمانيا، لكن الفريق الزائر نجح في نهاية المطاف في إنهاء مسلسل يتألف من أربع مباريات بلا فوز في كل المسابقات.
وظل يوفنتوس في المركز السادس برصيد ست نقاط، بينما جمع شتوتجارت أربع نقاط.
وهذه هي الهزيمة الأولى ليوفنتوس، تحت قيادة المدرب تياجو موتا.
وقال موتا لسكاي سبورت إيطاليا «يستحق شتوتجارت ذلك بكل تأكيد، فقد كان أفضل منا منذ الدقيقة الأولى، يجب أن نستوعب ذلك في أسرع وقت ممكن، ثم نعود للوقوف على أقدامنا استعداداً للمباراة المقبلة في الدوري أمام الإنتر، ولم نتمكن من إنهاء سيطرتهم على المباراة، وفهو فريق عندما يسيطر على المباراة يضعك في موقف صعب، يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين، إنه منظم بشكل جيد، فريق منظم بشكل جيد، وهو فريق يصعب مواجهته وعانينا وأكرر أنه استحق الفوز». 

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس
شتوتجارت
تياجو موتا
الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
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