سان جيرمان «ضعيف» في «الامتحانات الكبيرة»

باريس (رويترز)



انكشفت نقاط ضعف باريس سان جيرمان الفرنسي مرة أخرى في المباريات الكبرى، عندما تعادل 1-1 على أرضه مع أيندهوفن الهولندي، في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بنقطة، عندما أدرك أشرف حكيمي التعادل في الشوط الثاني، بعدما تقدم نواه لانج للفريق الزائر، ليرفع سان جيرمان رصيده إلى أربع نقاط بعد ثلاث مباريات.

ولا يزال أيندهوفن متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الهولندي، والذي استغل تواضع وسط باريس سان جيرمان، دون أي انتصار ورفع رصيده إلى نقطتين في النظام الجديد من المسابقة القارية.

وقال حكيمي «كانت مباراة غريبة، أتيحت لنا العديد من الفرص، لكننا فشلنا في استغلالها، سيطرنا على كل المباريات التي لعبناها لكننا افتقرنا إلى الكفاءة».

وحصل برادلي باركولا على أول فرصة حقيقية، عندما سدد كرة منخفضة اصطدمت بالقائم في الدقيقة 11، قبل أن يجبر لي كانج-إن الحارس والتر بينيتيز على إبعاد تسديدة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء.

وكان عثمان ديمبلي قريباً من التسجيل بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 22.

لكن أيندهوفن كان أكثر كفاءة، وفي الدقيقة 34 خطف إسماعيل صيباري الكرة من ديمبلي ومررها إلى لانج، الذي فاجأ جيانلويجي دوناروما بتسديدة منخفضة من 20 متراً مرت من فوق الحارس الإيطالي.

وأدرك سان جيرمان التعادل بعد عشر دقائق من الشوط الثاني بتسديدة مرت من بين ساقي بينيتيز.

وحصل ديمبلي وباركولا على فرص أخرى، وأشرك لويس إنريكي ماركو أسينسيو بدلاً من لي، لكن حكيمي كان أكثر من هدد مرمى الفريق الزائر، بعد تسديدة أخرى قبل عشر دقائق من النهاية، لكنها خرجت بعيدة.

وبعد ذلك دخل راندال كولو-مواني بدلاً من باركولا، لكن لم يكن له أي تأثير يذكر، مع افتقار سان جيرمان لمهاجم صريح، منذ انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الماضي.

وظن سان جيرمان أنه حصل على طوق النجاة في الوقت بدل الضائع، عندما بدا أن أسينسيو تعرض لعرقلة داخل المنطقة، لكن مراجعة حكم الفيديو المساعد أكدت عدم وجود ركلة جزاء.

وبعد ذلك أنقذ مارتينيز مرمى الفريق الهولندي بطريقة رائعة، بعد محاولة من ماركينيوس في الثواني الأخيرة، ليحافظ لفريقه على نقطة مستحقة.

وفي الجولة المقبلة، يستضيف باريس سان جيرمان فريق أتلتيكو مدريد، فيما يستضيف أيندهوفن فريق جيرونا.