«حادث شاحنة» لمهاجم ليفركوزن



برلين (أ ف ب)



يغيب النيجيري فيكتور بونيفايس مهاجم باير ليفركوزن الألماني، عن مواجهة بريست الفرنسي «الأربعاء»، في الجولة الثالثة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بسبب حادث سيارة.

ولم يتمرّن بونيفايس مع ليفركوزن، ولم يكن ضمن بعثة الفريق التي سافرت إلى فرنسا.

وتعرض النيجيري لحادث، عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بشاحنة على الطريق السريع.

ونشر اللاعب البالغ 23 عاماً صوراً وفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لسيارته محطمة، إلى جانب صور لذراعه التي كان عليها دماء.

وقال الإسباني شابي ألونسو مدرب ليفركوزن إن غياب بونيفايس كان إجراءا احترازياً، وأضاف لديه كدمة صغيرة على يده، وجرح صغير على قدمه اليمنى، لكن الصدمة أكبر».

وأشار المدرب الذي قاد الفريق الألماني إلى لقب الدوري في الموسم الماضي إلى أن غياب بونيفايس «مسألة أيام لا أسابيع».

سجل بونيفايس 10 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يشارك التشيكي باتريك شيك الذي سجل هدفاً واحداً في ثماني مباريات.

اكتسح ليفركوزن ضيفه فينورد الهولندي برباعية نظيفة في الجولة الأولى من البطولة القارية، ثم تغلب على ميلان الإيطالي بهدف من دون رد.