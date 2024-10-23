موسيالا يكمل «قائمة الرعب» لبايرن ميونيخ أمام برشلونة

برشلونة (د ب أ)



تعافى النجم المؤثر جمال موسيالا من إصابة في الفخذ، وبات جاهزاً للمشاركة مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني أمام مضيفه برشلونة الإسباني الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ولم يكشف البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني للنادي البافاري عما إذا كان سيدفع بموسيالا منذ البداية أم بديلاً. وغاب موسيالا لمدة ثلاثة أسابيع، ليخسر بايرن ميونيخ جهوده في ثلاث مباريات، كما خسر منتخب ألمانيا جهوده في مباراتين في دوري أمم أوروبا.

وتعافى موسيالا من الإصابة وبات جاهزاً للعب، لكن كومباني أكد أنه يتوخى الحذر فيما يتعلق بنجمه الشاب.

وقال كومباني «الجميع يعرف مدى أهمية جمال لنا، لكن الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة أمام برشلونة، لكن بالمباريات الثلاثين إلى الأربعين القادمة».

وأضاف "نحتاج إلى إيجاد التوازن في عبء العمل، سواء شارك بديلاً أو لعب لفترة أطول، لا أريد أن أقول أي شيء حول ذلك».

وقرر كومباني الدفع بالبرتغالي جواو بالينيا مكان ألكسندر بافلوفيتش الذي تعرضه لكسر في الترقوة، وسيغيب عن المباراة التي يواجه فيها «البايرن» مدربه السابق هانزي فليك وهدافه السابق روبرت ليفاندوفسكي.

وفاز فليك بستة ألقاب مع «البايرن» في 2020، وحقق الفريق فوزاً كاسحاً على برشلونة 8- 2 في دور الثمانية من رحلة التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوشوا كيميتش نجم وسط النادي البافاري «من المثير دائماً اللعب أمام برشلونة، الخلفية بكل تأكيد مثيرة للغاية، كذلك نواجه هانزي فليك، نتطلع لهذه المباراة».

من جانبه، قال كومباني «هانزي لم يكن مدرباً فقط في البايرن، لقد حقق نجاحاً مبهراً، ومثل «البايرن» بطريقة استثنائية، سيعني الأمر الكثير بالنسبة له أن يواجه فريقه السابق، طريقة لعبه واضحة، وكذلك طريقتي، لنرى من سيفوز».