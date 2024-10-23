ليبرون وبروني.. الأب والابن معاً!



لوس أنجلوس (رويترز)



أصبح ليبرون جيمس، وابنه بروني أول أب ونجله يلعبان معاً في مباراة بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، خلال مواجهة بين لوس أنجلوس ليكرز وضيفه مينيسوتا تيمبروولفز في افتتاح الموسم الجديد.

وهتفت الجماهير الغفيرة في الملعب الذي نفدت تذاكره باسم بروني (20 عاماً)، حين نزل الملعب في نهاية الشوط الأول، لينضم إلى والده ليبرون، بينما كان ليكرز متقدماً 51-35.

ولم يسبق لأي ثنائي مكون من أب وابنه أن لعبا في نفس الموسم بدوري السلة الأميركي للمحترفين ناهيك عن اللعب في نفس الفريق.

وظهر الثنائي معا خلال مباراة تحضيرية للموسم في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ليبرون (39 عاماً) منذ فترة طويلة إن أحد أهدافه المتبقية في كرة السلة هو اللعب مع ابنه.

ودخل ليبرون، أكبر المسجلين في دوري السلة الأميركي على مر العصور والفائز بالبطولة أربع مرات والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية ثلاث مرات، موسمه 22 في دوري السلة الأميركي، ولم يحدد بعد موعد اعتزاله.

ويتطلع بروني إلى كتابة اسمه الشخصي في تاريخ دوري السلة الأميركي الذي يعرفه جيدا منذ الصغر بسبب والده الذي لعب أيضاً لفريقي كليفلاند كافاليرز وميامي هيت.