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الرياضة

أونوها: «السيتي» لا يزال الأقوى في «البريميرليج»

أونوها: «السيتي» لا يزال الأقوى في «البريميرليج»
23 أكتوبر 2024 10:19

 
مراد المصري (أبوظبي)

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أكد نيدوم أنوها النجم السابق لمانشستر سيتي، أن الفريق لا يزال الأقوى في الدوري الإنجليزي، وأن مسألة منافسته على اللقب مرة أخرى لا تقبل الشك، رغم المستويات المتطورة التي تقدمها بقية الفرق.
وجاء حديث أونوها، خلال وجوده رفقة أوسكار بوب، اللاعب الصاعد في «البلومون»، في زيارة لهما إلى أبوظبي، قاما خلالها بحضور مباريات دوري مانشستر سيتي أبوظبي، ومرافقة جولة كأس اللقب للموسم الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي.
ويرى أنوها أن ليفربول وأرسنال وأستون فيلا، قدمت انطلاقة إيجابية للغاية هذا الموسم، إلا أنه يضع كامل ثقته في «السيتي»، وقال: «لا يزال فريقنا يملك الإمكانات اللازمة للاحتفاظ باللقب مرة أخرى، من الصعب أن تراه يخسر، وإن كان يعاني في بعض المباريات هذا الموسم، إلا أنه أثبت قدرته على العودة بقوة خلال مجريات كل لقاء».
ورداً على استقبال شباك الفريق أهداف أكثر، مقارنة بالموسم الماضي، قال: «لا يهم أن تبقى الشباك نظيفة، طالما تؤدي بصورة جيدة، وتسجل الأهداف بالمقابل، وأعتقد أنه مع مرور الوقت، وتطور الأداء خلال الموسم، نرى المزيد من الشباك النظيفة للفريق».
وأشاد بالأداء الذي قدمه سافينيو الوافد الجديد إلى الفريق خلال الصيف، وقال: «منذ الوهلة الأولى تشعر بأنه تأقلم سريعاً، وأعتقد أنه قادر على تقديم إضافة أكبر خلال المرحلة المقبلة من الموسم».
وأشار إلى أن وجود أوسكار بوب معه خلال الجولة مهم، لأن اللاعب يتعافى حالياً من الإصابة التي تعرّض لها مؤخراً، وذكر أن اللاعبين خلال هذه المرحلة بحاجة إلى التواصل مع الجماهير، والابتعاد ذهنياً عن الضغوط، من أجل العودة مرة أخرى إلى أفضل جاهزية بدنية.
من جانبه، أكد أوسكار بوب، أنه محظوظ للغاية للعب تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، وقال: «إنه المدرب الأفضل في العالم، وأنا أتواجد في المكان الصحيح مع فريق مثل مانشستر سيتي، وأسعى لمواصلة تطوير أدائي».
وعبّر اللاعب عن سعادته بلقاء جماهير الإمارات، وقال: «لمست مدى حب الجماهير هنا لكرة القدم، ووجدت أن الكثير من المواهب الواعدة بإمكانها مواصلة المضي قدماً في مسيرتها».
وعبّر اللاعب عن أمنيته بتحقيق فريقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الخامس على التوالي، وقال: «لدينا القدرة على ذلك، ونتطلع إلى فعل هذا الشيء».

الإمارات
أبوظبي
إنجلترا
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
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