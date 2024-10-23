خوتام بطل «النسخة 55» لدولية «محاربي الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج الأوزبكستاني خوتام بوينازاروف، بطلاً لـ «النسخة 55» الدولية من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي صالة مبادلة مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتنظيم من شركة المز الرياضية، وسط حضور جماهيري لافت.

وتمكن البطل من انتزاع لقب وزن المتوسط، من الأذربيجاني طاهر أبدلييف، بعد نزال قوي بين الطرفين بقرار الحكام، كما أحرزت الأسترالية جاستينا أوستن أول لقب للسيدات في «محاربي الإمارات»، بعد فوزها على التشيلية فالنتينا إسكوبار بقرار الحكام في «وزن القشة».

وشهدت البطولة، فوز البرازيلي العائد من الاعتزال برونو ماتشادو، بطل «وزن الخفيف» السابق، على إدواردو جاراجوري من أوروجواي بـ «الضربة القاضية»، وفاز العائد بعد غياب السوري طارق سليمان، على النرويجي أولي ماجنور، بقرار الحكام في «وزن الحر»، والكويتي عبدالله بوشهري، على النرويجي أولي يورجن، بقرار الحكام في «وزن الخفيف».

شهد المنافسات وتُوج الفائزين، عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

حضر المنافسات العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس اتحاد للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، والبريطاني كريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والخبير خافيير مينديز، وأبطال «النسخة 308» من بطولة يو إف سي.

وأشاد مقاتلو «يو إف سي» بالتنظيم الرائع لبطولة «محاربي الإمارات»، والمستويات العالية في الحدث، وتقدموا بالشكر إلى العاصمة أبوظبي على الدعم الكبير الذي تقدمه للفنون القتالية في العالم.

من جانبه، أعرب البرازيلي برونو ماتشادو، عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن عودته من الاعتزال رائعة، بعد الفوز بالضربة القاضية على منافس شرس في البطولة، لافتاً إلى أن احتفاله برفع علم الإمارات، وأيضاً علم البرازيل جاء تعبيراً عن الامتنان لدولة الإمارات التي يعيش فيها منذ 10 سنوات.

من جانبه، أكد فؤاد درويش، أن النجاح المتواصل الذي تحققه البطولة من نسخة إلى أخرى، يأتي بفضل الدعم اللامحدود، من أجل ظهور الحدث بالصورة التي تليق بالعاصمة أبوظبي، وإمكاناتها الهائلة في تنظيم هذا النوع من الأحداث، إذ تُعد النسخة الحالية هي الثانية خلال شهر، وفي نفس المقر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، موجهاً الشكر إلى كل من أسهم في تحقيق هذا النجاح.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تواصل عملها، من أجل استقطاب المزيد من المقاتلين، من جميع أنحاء العالم، في ظل تنامي الاهتمام بالألعاب القتالية المختلطة، والحرص من الكثيرين على المشاركة فيها، سواءً من خلال الحضور أو الممارسة، لافتاً إلى أن أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يقام خلاله الحدث فرصة متميزة لجميع محبي هذه الرياضات، من أجل متابعة بطولات عدة في وقت محدد.