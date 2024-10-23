10 أرقام عن مباراة ليفربول ولايبزج



معتز الشامي (أبوظبي)



يحل ليفربول ضيفاً على لايبزج اليوم الأربعاء، بملعب «ريد بول أرينا»، ضمن الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول في أول لقاءين بالبطولة في نظامها الجديد، وحصل على 6 نقاط، فيما خسر لايبزج أول جولتين وظل من دون رصيد من النقاط.

ونستعرض 10 أرقام لا تفوتك عن موقعة ليفربول ولايبزج:

- يحتاج محمد صلاح إلى هدفين للوصول إلى الهدف رقم 50 مع ليفربول في المسابقات الأوروبية.

- يخوض صلاح مباراته رقم 69 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، إذا شارك أمام لايبزج، وبذلك ينتقل إلى المركز الثالث في قائمة أكثر لاعبي «الريدز» مشاركة مع الفريق في البطولة عبر التاريخ، خلف جيمي كاراجر «91»، وستيفن جيرارد «87».

- إذا فاز فريق آرني سلوت بهذا اللقاء، يصبح الأول في تاريخ النادي يفوز بكل من مبارياته الست الافتتاحية خارج أرضه في الموسم.

- لم يخسر ليفربول في آخر 12 مباراة أمام الفرق الألمانية في جميع المسابقات الأوروبية، حيث فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات.

- المرة الوحيدة التي التقى فيها ليفربول ولايبزج معاً في دوري أبطال أوروبا بموسم 2020-2021، في دور الـ16 وفاز «الريدز» 2-0 في مباراتي الذهاب والإياب، والتي أقيمت في بودابست بسبب قيود كورونا.

- فاز ليفربول في 14 من آخر 19 مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك 9 من آخر 11 مباراة.

- يسجل ليفربول الفوز الثامن على التوالي في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ مارس 2022 (12 انتصاراً متتالياً)، حال الانتصار على لايبزج.

- خاض محمد صلاح مباراتين بقميص ليفربول أمام لايبزج في دور الـ16 لموسم 2020-2021 لدوري أبطال أوروبا، سجل هدفاً في كل لقاء.

- يفصل إبراهيما كوناتي بطاقة صفراء عن الإيقاف لمباراة واحدة في المسابقة.

- خسر لايبزج مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات خاضها على أرضه في جميع المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات خلال تلك السلسلة.