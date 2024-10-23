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الرياضة

شباب الأهلي يتفوق على البشائر العماني في «سلة آسيا»

شباب الأهلي يتفوق على البشائر العماني في «سلة آسيا»
23 أكتوبر 2024 12:22

علي معالي (أبوظبي)
بدأ شباب الأهلي مشواره في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة بمنتهى القوة، بعد فوزه الكبير على البشائر العماني 83- 65 على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي.
فرض «الفرسان» إيقاعه مبكراً قبل أن يوسع الفارق بشكل كبير في الربع الثالث، مقدماً المستوى الذي يشير إلى الرغبة في تجاوز التوقعات هذا الموسم بعد الأداء المفاجئ، الذي قدموه في دوري أبطال آسيا لكرة السلة في يونيو الماضي.
وبالفوز على البشائر العماني، انضم شباب الأهلي إلى الكويت الكويتي كأحد الفائزين المبكرين في المجموعة الأولى، وفي المباراة نجح حامد عبداللطيف في أن يسجل 19 نقطة، بنسبة تسجيل 7 من 13 تسديدة من كافة المسافات، كما أنهى الأميركي سيردوم بوينتر، أحد تعزيزات الفريق في دوري أبطال آسيا، المباراة بتحقيق الثنائية المزدوجة بواقع 18 نقطة و11 متابعة، وأضاف 5 تمريرات حاسمة، وسجل الأميركي شهيد ديفيس 18 نقطة أيضاً وعمر خالد 10نقاط.
ومن المعروف شباب الأهلي تأهل إلى النهائي من قبل، وحل وصيفاً، بعد خسارته أمام فريق الرياضي اللبناني.

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