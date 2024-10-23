فينيسيوس «التقييم 10» في «الأبطال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



منح موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية «الجناح البرازيلي» فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، أعلى درجة من الممكن أن يحصل عليها مهاجم في دوري أبطال أوروبا، وهي 10 من 10، ووصفته بأنه «كابوس» مزعج للمدافعين والحراس.

جاءت وصلة الإطراء والمديح، بعد الأداء الرائع الذي قدمه فينيسيوس في مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند بـ «السانتياجو برنابيو»، وانتهت بفوز «الريال» 5-2، سجل منها «فيني» ثلاثة أهداف «هاتريك»، واستحق عن جدارة لقب «رجل المباراة».

وقال الموقع: «حقاً إنه أفضل لاعب في العالم، ويستحق أن يحتفل العالم به، إذا كان صحيحاً ما تردد عن فوزه بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول الفرنسية»، والمقرر أن تُعلن نتيجتها 28 أكتوبرالجاري.

وعن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، قال الموقع في تقريره: إن «كارليتو» اختار أن يبدأ المباراة بتشكيل هجومي، من دون الاستعانة بمتوسط الميدان الدفاعي أوريليان تشواميني، ولا مواطنه كامافينجا من بداية المباراة، وكلفه هذا التكتيك غالياً، إذ مُني مرمى كورتوا بهدفين لا يُسأل عنهما، في أقل من 5 دقائق في الشوط الأول.

ورغم ذلك، والكلام للموقع، لم يتخل أنشيلوتي عن أسلوبه الذي بدأ به المباراة، ونزل بنفس التشكيل في الشوط الثاني، بعد أن أعطى اللاعبين دشاً ساخناً أثار حماسهم وحميتهم، وانقلبوا شيئاً آخر في الشوط الحاسم، ونجحوا في إدراك التعادل 2-2، عن طريق قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجير، بضربة رأس صاروخية، وتمريرة سحرية من مبابي، والهدف الثاني بتوقيع فينيسيوس، وذلك قبل أن يجري أنشيلوتي أي تغيير.

ورغم أخطاء أنشيلوتي، إلا أنه ظل متمسكاً بأفكاره ومخلصاً للطريقة التي بدأ بها المباراة، ولم يقم بأي تغيير، إلا بعد وصول النتيجة إلى 3-2، حيث حسم الظهير الأيمن لوكاس فاسكيز المباراة بالهدف الثالث، ومن حسن حظ أنشيلوتي أن نوري شاهين المدير الفني لبروسيا دورتموند «قليل الخبرة» أخطأ في تغييراته، حيث أخرج مهاجميه الأخطر، ولجأ إلى تأمين دفاعاته، وأثر ذلك بالسلب على أداء فريقه، بل وسمح للاعبي «الريال» بتكثيف هجماتهم، ورفع النتيجة إلى 5-2، في أقوى «ريمونتادا» يحققها «الميرنجي» في دوري الأبطال هذا الموسم، وليثبت أنه لا صوت يعلو فوق صوته في بطولته المفضلة.

وبالنسبة لبقية درجات اللاعبين التي رصدها الموقع، حصل كورتوا على 7 من 10، وفاسكيز وميليتاو 6 من 10، وروديجير7 من 10 وميندي 6 من 10، وفالفيردي وبيلينجهام 7 من 10، ومودريتش وردوريجو 6 من 10، وكيليان مبابي وكامافينجا 7 من 10، وأخيراً فينيسيوس 10 من 10، كما منح الموقع أنشيلوتي 7 من 10.