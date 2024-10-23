سوبوسلاي حزين لإصابته بـ «العقم»!



لايبزج (د ب أ)



يعمل نجم منتخب المجر دومينيك سوبوسلاي بقوة، من أجل تطوير قدراته الهجومية، لكنه أكد أن الأمر الأهم يتلخص في القيام ببعض الأعمال الخاصة لارني سلوت مدربه في ليفربول الإنجليزي.

وسجل سوبوسلاي ثمانية أهداف، خلال 55 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، لكنه سجل مرة واحدة فقط هذا الموسم، خلال الفوز على ميلان 3-1 في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وبسبب ذلك تذمر بعض مشجعي ليفربول، وأحياناً مدربه سلوت.

وأشار سوبوسلاي «23 عاماً» إلى أنه يقضي ساعات طويلة داخل ملعب التدريبات لتطوير قدراته، لكنه يهتم بنتائج الفريق بشكل أكبر من إحصائياته الخاصة.

ولدى سؤاله عما إذا كان سعيداً بمستواه قبل مواجهة فريقه السابق لايبزج الألماني الأربعاء في دوري الأبطال، أكد نجم منتخب المجر أنه غير سعيد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن سوبوسلاي قوله: «قد تصبح الأمور أفضل دائماً، لذا لا أشعر بالسعادة، يمكنني اللعب بشكل أفضل، يمكنني تسجيل المزيد من الأهداف، وتقديم المزيد من التمريرات الحاسمة، لكني أقوم بعمل خاص من أجل الفريق وهذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي». وأضاف، «إذا كنا في الصدارة، وأنا لا أسجل أهدافاً، سأتقبل الأمر، أحاول العمل على الأمر، أن أكون في وضعية تسجيل المزيد من الأهداف، سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكني موجود».