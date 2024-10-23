من هنري إلى مبابي: ما تفعله مع الريال «لا يكفي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد الفرنسي تيري هنري نجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق، على حقيقة أن مواطنه كيليان مبابي الوافد الجديد لريال مدريد لم يصل بعد إلى مستوى الطموحات والآمال التي كانت معقودة عليه، خاصة من جانب جماهير «سانتياجو برنابيو»، بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت انتقاله من باريس سان جيرمان إلى «البلانكوس»، إذ إنه لم يسجل أي هدف في مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بـ «ريمونتادا» رائعة من الريال 5-2 بعد أن الفريق مهزوماً 0-2 في شوط المباراة الأول.

وقال هنري في حديثه خلال برنامج «جولازو» على شبكة «سي بي إس سبورتس»: صحيح أن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، صنع الهدف الأول الذي سجله قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجير، إلا أن الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور، خطف منه الأضواء وسجل 3 أهداف «هاتريك» عزز بها فوز فريقه.

وأضاف هنري أحد أساطير الدوري الإنجليزي، قائلاً: على مبابي أن يدرك حقيقة أنه أصبح لاعباً في ريال مدريد، وما يعنيه ذلك من ضغوطات وصعوبات كبيرة وعليه أن يكون على مستوى القميص الذي يرتديه.

وحذر هنري مبابي، قائلاً: ما تفعله مع الريال لا يكفي، ونصحه بأن يُخرج أفضل ما عنده، مثلما كان يفعل مع ناديه السابق سان جيرمان، مشيراً إلى ضرورة أن يتعلم أكثر من وجوده في هذا النادي، وأن يلعب أفضل عندما يتم توظيفه كرأس حربة صريح.

وتابع هنري: نردد دائماً مقولة إن أي لاعب لابد أن يأخذ وقته في التأقلم مع فريقه الجديد، ولكن عندما يرتدي اللاعب قميص الريال لا يمنحك ذلك وقتاً كافياً للتأقلم.

وإذا كان مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022، لم يسجل إلا 8 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم مع الريال، فإن هنري يرى ضرورة أن يُزيد حصيلة أهدافه، لأن ما سجله غير كافٍ.