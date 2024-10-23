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الرياضة

«سباق ثلاثي» على قمة دوري السلة

«سباق ثلاثي» على قمة دوري السلة
23 أكتوبر 2024 13:23

علي معالي (أبوظبي)
فاز فريق الشارقة لكرة السلة على البطائح 95-74، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالدور التمهيدي لدوري رجال السلة، ليحقق «الملك» فوزه الثاني على التوالي في البطولة، رافعاً رصيده إلى 4 نقاط، و«الراقي» إلى 3 نقاط. 
جرت المباراة على صالة نادي البطائح بالشارقة، وانتهت أربع اللقاء بنتيجة 27-25، 24-15، 26-12، 18-22 لمصلحة الشارقة، وكان الشارقة قد افتتح مشواره في البطولة بالتفوق على الجزيرة 86-50، وكذلك البطائح هو الآخر بالفوز على الوصل 88-71.
وبهذه النتيجة يشتعل الصراع مبكراً بين الثلاثي شباب الأهلي «حامل لقب بطولة الدوري»، و«الوصيف» النصر، ومعهما الشارقة على الصدارة، ولكل منهم 4 نقاط بانتصارين في أول جولتين.

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كرة السلة
الشارقة
البطائح
شباب الأهلي
النصر
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