النصر يتربع على قمة المجموعة الأولى في «أبطال الخليج»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تربع النصر على صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية، بفوزه العريض على حساب ضيفه ظفار العُماني على استاد آل مكتوم، بنتيجة 5-2، ضمن «الجولة الأولى»، والتي شهدت فوز دهوك العراقي أمام ضيفه أهلي صنعاء اليمني 2-0.

وتصدر «العميد» الساعي للتتويج بلقبه الثاني بعد الأول في نسخة 2014، ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منافسه دهوك العراقي «الوصيف»، فيما حل أهلي صنعاء اليمني، وظفار العُماني في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويلتقي «الأزرق» في الجولة الثانية، المقررة في 6 نوفمبر المقبل، مضيفه أهلي صنعاء على ملعب الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة، فيما يستقبل ظفار العُماني ضيفه دهوك العراقي، ضمن الجولة ذاتها على استاد السعادة في صلالة.

من جانبه، عبر الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد»، عن سعادته بالفوز العريض لفريقه أمام ظفار والبداية القوية، وقال: «بداية إيجابية مهمة، وبنتيجة جيدة للغاية، غير أنني لست راضياً عن استقبال شباك الفريق هدفين في المباراة».

وأضاف: «بدأنا المباراة بشكل جيد، ونجحنا في تسجيل هدف مبكر، قبل أن يتراجع الأداء لنستقبل هدف التعادل في الشوط الأول، على عكس الشوط الثاني الذي كان فيه الأداء أفضل للغاية بعدما استشعر اللاعبون المسؤولية»، لافتاً إلى أن الظهور الإيجابي لبعض اللاعبين البدلاء أمثال أحمد جشك والذي سجل هدفين في الشوط الثاني يعد من ضمن إيجابيات المباراة.

نتائج الجولة الأولى

النصر «الإمارات» – ظفار «عُمان» 5-2

دهوك «العراق» – أهلي صنعاء «اليمن» 2-0

ترتيب فرق المجموعة الأولى

1- النصر 3 نقاط

2- دهوك 3 نقاط

3- أهلي صنعاء 0

4- ظفار 0