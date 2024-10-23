«الكوابيس» تطارد برشلونة قبل موقعة «البايرن»!

معتز الشامي (أبوظبي)



يحتضن ملعب «مونتجويك» اليوم «الأربعاء»، واحدة من أقوى مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين برشلونة وبايرن ميونيخ، ضمن الجولة الثالثة للبطولة.

وحقق برشلونة الفوز في مباراة، وخسر الأخرى، خلال أول جولتين، حاصداً 3 نقاط، والأمر نفسه فيما يخص «البايرن»، والذي انتصر في مباراة، وسقط في الأخرى أيضاً.

وقبل القمة المرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونيخ، نستعرض أرقاماً عدة، وحقائق تاريخية.

-حقق بايرن الفوز في كل من آخر 6 مباريات خاضها مع برشلونة، ولم يكن لدى الفريق «الكتالوني» سوى سلسلة خسائر أطول في أي مسابقة ضد غريمه المحلي ريال مدريد، وكان ذلك منذ بعض الوقت بسبع هزائم متتالية بين عامي 1962 و1965.

- في حال فوز البايرن على برشلونة مرة أخرى، يعادل أيضاً الرقم القياسي لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بسبعة انتصارات متتالية ضد منافس واحد، والذي حققه ضد أياكس بين عامي 2010 و2019.

- فشل برشلونة في الفوز بأي من مبارياته السبع الأخيرة ضد أندية الدوري الألماني، حيث تعادل في لقاء، وخسر 6 لقاءات، بما في ذلك الخسائر في كل من آخر 3 مباريات على أرضه أمام منافسين ألمان.

- فشل برشلونة في التسجيل حتى في آخر أربع مباريات له مع بايرن ميونيخ، ولم يسبق أن خاض العملاق الكتالوني أربع مباريات ضد خصم معين في كأس أوروبا دون تسجيل هدف، وكان لويس سواريز آخر لاعب من برشلونة يخترق دفاعات بايرن، في الخسارة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

- يعد مدرب برشلونة الحالي هانزي فليك وجهاً مألوفاً للغاية لجماهير البايرن، حيث قاد النادي إلى مجد دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020، وفاز حتى الآن في 17 من أصل 20 مباراة له مدرباً في المسابقة بنسبة 85%، بما في ذلك 18 مباراة في ميونيخ، وهذا هو أعلى معدل فوز لجميع المدربين الذين أشرفوا على ثلاث مباريات على الأقل في دوري أبطال أوروبا، ولم يفز أي شخص آخر 17 مرة في أول 20 مباراة له على رأس القيادة في المسابقة.

- يتمتع توماس مولر بسجل رائع في المباراة، حيث سجل ثمانية أهداف، وصنع هدفين في 9 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، فقط كريستيانو رونالدو شارك بشكل مباشر في عدد أكبر من الأهداف في دوري أبطال أوروبا ضد فريق واحد بـ 12 هدفاً ضد يوفنتوس.

- كانت الخسارة 1-0 أمام أستون فيلا في الجولة الثانية هي الهزيمة الثانية على التوالي لبايرن خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، ويرغب رجال فينسنت كومباني في قلب هذا السجل الآن، نظراً لأن بايرن لم يخسر أبداً ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه في أكبر بطولة أوروبية للأندية.