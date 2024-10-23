الإمارات تستضيف التصفيات الختامية لـ «جولة دي بي ورلد»



دبي (الاتحاد)



أعلنت جولة دي بي ورلد، رسمياً استضافة الإمارات التصفيات الختامية بنظامها الجديد، على أن تضم التصفيات بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وتقام من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً، وتقام من 14 إلى 17 نوفمبر أيضاً، في حدثين متتاليين الأول من نوعه بهذه الطريقة، وكلاهما ضمن قائمة بطولات النخبة المعروفة باسم «سلسلة رولكس».

وجاء الإعلان في احتفالية كبيرة بجناح موانئ دبي العالمية، في مدينة إكسبو دبي، بحضور عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، وعبدالله النابودة، عضو مجلس إدارة جولة دي بي ورلد، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، ودانييل فاب أوتيردايك، الرئيس التنفيذي للاتصالات في مجموعة موانئ دبي العالمية، توم فيليبس الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط، وممثلي الجهات الراعية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية، واللاعب الإنجليزي تومي فليتوود الفائز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الماضية.

وأكد العواني أن التحضيرات لإقامة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، ضمن التصفيات الختامية، ستكون وفق أعلى المستويات، سواءً للاعبين، أو تلبية طموحات الجماهير التي يتوقع أن تواصل الحضور بأعداد كبيرة، مع تسخير عوامل إنجاح الأحداث الكبرى التي تقام على أرض الدولة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، والاستفادة القصوى من الرياضة في تعزيز ممارسة الأجيال الصاعدة.

وأكد الهاشمي أن إقامة التصفيات الختامية بهذا النظام المتجدد عبر بطولتين في أبوظبي ودبي، يعزز من قوة الجولف الإماراتية على الصعيد الدولي، ويجعل من الدولة وجهة إقليمية رائدة لاحتضان الحدث الأكبر من نوعه في تجمع لأفضل لاعبي العالم من النخبة، مما يوفر أمام الأجيال الناشئة الفرصة لتعلم المهارات منهم عبر متابعتهم، أو مشاركتهم في ورش العمل والفعاليات المرافقة التي تقام خلال هذه الفترة.

يذكر أن روزنامة جولة دي بي ورلد للجولف تشهد هذا الموسم إقامة 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، وتقام منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتتميز بمشاركة أفضل اللاعبين من مختلف الجنسيات.