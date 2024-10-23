دومينيك تيم.. «الخسارة» في «الوداع»



فيينا (أ ب)



خاض نجم التنس النمساوي دومينيك ثيم آخر مباراة في مسيرته الاحترافية، وخسر أمام أوتشيانو دارديري في الدور الأول من بطولة فيينا المفتوحة للتنس.

وخسر ثيم أمام منافسه الإيطالي بمجموعتين متتاليتين 6 -7 و2-6.

وكان تيم الفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة في 2020، أعلن أنه سيعتزل التنس، عقب إخفاقه في استعادة مستواه المعهود، بعد إصابته في الرسغ.

ولعب تيم «31 عاماً» أمام جماهير بلاده التي ساندته بقوة، لكن المصنف الثالث على العالم سابقاً خسر أمام منافسه الإيطالي، رغم تقدمه 4-2 في المجموعة الأولى.

وحل تيم وصيفاً خلال ثلاث من بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث حقق هذا الإنجاز في بطولة فرنسا عامي 2018 و2019 وبطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.