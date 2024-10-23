الأربعاء 23 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دومينيك تيم.. «الخسارة» في «الوداع»

دومينيك تيم.. «الخسارة» في «الوداع»
23 أكتوبر 2024 13:52

 
فيينا (أ ب)

أخبار ذات صلة
26 مليار يورو خسائر أوروبا نتيجة التغير المناخي سنوياً
رئيس النمسا يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة


خاض نجم التنس النمساوي دومينيك ثيم آخر مباراة في مسيرته الاحترافية، وخسر أمام أوتشيانو دارديري في الدور الأول من بطولة فيينا المفتوحة للتنس.
وخسر ثيم أمام منافسه الإيطالي بمجموعتين متتاليتين 6 -7 و2-6.
وكان تيم الفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة في 2020، أعلن أنه سيعتزل التنس، عقب إخفاقه في استعادة مستواه المعهود، بعد إصابته في الرسغ.
ولعب تيم «31 عاماً» أمام جماهير بلاده التي ساندته بقوة، لكن المصنف الثالث على العالم سابقاً خسر أمام منافسه الإيطالي، رغم تقدمه 4-2 في المجموعة الأولى.
وحل تيم وصيفاً خلال ثلاث من بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث حقق هذا الإنجاز في بطولة فرنسا عامي 2018 و2019 وبطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

التنس
النمسا
دومينيك تيم
فيينا
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اليوم 10:19
«الرقابة النووية» تترأس اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اقتصاد
«الرقابة النووية» تترأس اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اليوم 17:51
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني
اقتصاد
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني
اليوم 17:50
في دوري الأبطال.. الهدف «رقم 50» يُعاند مبابي!
الرياضة
في دوري الأبطال.. الهدف «رقم 50» يُعاند مبابي!
اليوم 17:49
أمطار على مناطق متفرقة من الدولة
علوم الدار
أمطار على مناطق متفرقة من الدولة
اليوم 17:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©