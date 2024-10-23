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الرياضة

فريس: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

فريس: جوارديولا أفضل مدرب في العالم
23 أكتوبر 2024 13:55

مانشستر (د ب أ)

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يتطلع لارس فريس، مدرب سبارتا براغ التشيكي لمواجهة جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي وصفه بأنه أفضل مدير فني في العالم قبل لقاء الفريقين على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «الأربعاء».
وقال فريس في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بيب هو أفضل مدرب في العالم، بل الأفضل على الإطلاق».
وأضاف، «لا أتحدث فقط عن الفوز بالألقاب، بل لدوره في تطوير كرة القدم وابتكار العديد من الخطط».
وقال مدرب الفريق التشيكي: «لقد كان مصدر إلهام للعديد من المدربين، وللعديد من مدربي الدوري الإنجليزي، واستفدت منه أيضاً في بداية مشواري».
وواصل فريس، «أنا سعيد بمواجهة مدرب مثل جوارديولا، ولكن بمجرد أن تبدأ المباراة ستكون مجرد مباراة، ولكن بالنسبة لي هو أفضل مدرب رأيناه على الإطلاق».
وجمع سبارتا براغ أربع نقاط في أول جولتين، بالفوز على سالزبورج النمساوي، والتعادل مع شتوتجارت الألماني.
وانتقل لارس فريس للإشادة بالنجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، قائلاً: «لقد سجل 90% من أهداف مانشستر سيتي، علينا العمل بجدية للتعامل معه».
واختتم تصريحاته قائلاً: «إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، مدافعو فريقنا أمامهم مهمة صعبة، ولكن لدينا خطة له، وسنرى ما سيحدث».

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
النرويج
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