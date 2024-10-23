فينيسيوس «أرقام قياسية» في «خماسية الريال»



معتز الشامي (أبوظبي)



اكتسح ريال مدريد منافسه بوروسيا دورتموند 5-2، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز خماسية «الريال» في شباك دورتموند، أنتونيو روديجر ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور «هاتريك»، فيما سجل هدفي «أسود الفيستفالي» الثنائي دونيايل مالين وجيمي بينو جيتنز.

وحصل فينيسيوس جونيور «المُتوهج»، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد «الهاتريك» الذي سجله داخل شباك دورتموند، وقاد به «الميرنجي» للفوز بخماسية مثيرة.

وحققت خماسية «الريال» ضد بوروسيا دورتموند 8 أرقام قياسية.

- سجل فينيسيوس «الثلاثية» الثالثة مع ريال مدريد في جميع المسابقات، والثانية له عام 2024، بعد «الهاتريك» ضد برشلونة في كأس السوبر، والأولى في دوري أبطال أوروبا.

- أسهم فينيسيوس في 14 هدفًا لـ «الريال»، خلال 14 مباراة هذا الموسم بالمسابقات كافة، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 6 أهداف.

- سجل أنطونيو روديجر هدفين في آخر ثلاث مباريات له في دوري أبطال أوروبا، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في أول 56 مباراة له بالمسابقة.

- في عمر 20 عاماً و75 يوماً، أصبح جيمي جيتنز أصغر لاعب إنجليزي يسجل في مرمى ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، متجاوزاً آلان سميث الذي سجل ضد «لوس بلانكوس» لمصلحة ليدز يونايتد في مارس 2001 بعمر20 عاماً، و129 يوماً.

- بعمر 20 عاماً و75 يوماً أصبح جيمي جيتينز ثاني أصغر لاعب في الدوري الألماني، يسجل ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد ليروي ساني مع شالكه في دور الـ16 لعام 2015 «19 عاماً و58 يوماً».

- شارك كيليان مبابي في ستة أهداف في 9 مباريات ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا مقسمة ما بين 4 أهداف، وتمريرتين حاسمتين، حيث أسهم بهدف ضد النادي الألماني لجميع الأندية الثلاثة التي مثلها في المسابقة موناكو، باريس سان جيرمان وريال مدريد، فقط ضد كلوب بروج بـ 8 مساهمات ما بين 5 أهداف، و3 تمريرات حاسمة، شارك الفرنسي في أهداف أكثر في المسابقة من ضد دورتموند.

- عادل ريال مدريد النتيجة 2-2 من تأخره 0-2 في غضون 105 ثوان، حيث سجل أنطونيو روديجر الهدف الأول لـ «لوس بلانكوس» في الدقيقة 59:17، قبل أن يدرك فينيسيوس التعادل في الدقيقة 61:02 من المباراة.

- دونيل مالين هو أول لاعب هولندي يسجل ضد ريال مدريد في سانتياجو برنابيو منذ كلاس يان هونتيلار في مارس 2015، والذي كان يمثل أيضاً نادياً ألمانياً «شالكه»، وهو سابع لاعب هولندي بشكل عام يفعل ذلك.