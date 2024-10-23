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الرياضة

«أرابيان ووريور».. «لا تنظر للأسفل» في تحدي «تحت الصفر»

«أرابيان ووريور».. «لا تنظر للأسفل» في تحدي «تحت الصفر»
23 أكتوبر 2024 14:13


دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة مشاركة 1000 متسابق في النسخة الافتتاحية لتحدي سباق العقبات الجديد «أرابيان ووريور»، الذي سيقام السبت المقبل في «جزر دبي»، بمشاركة مفتوحة للمجتمع، ووجود نخبة بين أبطال العالم، يتقدمهم جيسي دي هير وستاين لاجراند.
وتشمل فئات السباق، مسافة: 5 كم (13 عاماً وما فوق) و10 كم (14 عاماً وما فوق) و20 كم (16 عاماً وما فوق) و50 كم (18 عاماً وما فوق)، بالإضافة إلى سباق الصغار «جونيور ووريور» بمسافة 1.6 كم (للأطفال من 5 إلى 12 عاماً). 
وتماشياً مع جهود الإمارات في تعزيز الاستدامة، سيحصل المتسابقون على ميداليات فردية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، والتي تم تصنيعها بواسطة «ميدوري نتورك»، وهي شركة مقرها الإمارات، متخصصة في تحويل النفايات البلاستيكية المحلية إلى منتجات قيمة مثل الأثاث والهدايا والإكسسوارات المنزلية.
ومن بين العقبات التي سيواجهها المتسابقون: تحدي «رمي الإطارات»، الذي يتطلب قوة وتنسيقاً كبيرين، وتحدي «تحت الصفر»، الذي ينتهي بانزلاق المتسابقين إلى حمام جليدي، و«لا تنظر للأسفل»، وهي عقبة عمودية بارتفاع 12 قدماً مليئة بالإثارة.

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