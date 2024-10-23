بنزيمة: هذا اللاعب يستحق «الكرة الذهبية»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أخرس «الجناح البرازيلي» فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد ألسنة منتقديه، بعدما تألق في «سانتياغو برنابيو»، خلال مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند، وسجل 3 أهداف «هاتريك».

ونشر فينيسيوس عبر صفحته على «إنستجرام» صورتين له إحداهما، وهو يطبع قبلة على قميص الريال، والأخرى بعد أن خلع القميص ودار به حول الملعب في اتجاه جماهير «البلانكوس» لتحيتهم، ولم يكتف بذلك، بل ألقى بنفسه وسطهم في المدرجات للاحتفال معهم، وكان في قمة سعادته بمشاعر الحب التي لمسها من الجماهير تجاهه.

الطريف أن الفرنسي كريم بنزيمة نجم الاتحاد السعودي، وزميل فينيسيوس من في ريال مدريد، رد على «البوست» الذي نشره «فيني» بوضع كرة ذهبية، مع إشارات وعلامات حب وتقدير للاعب، ولسان حاله يقول: لتمنحوا هذا النجم الكرة الذهبية.

وحصل هذا «البوست» على إعجاب أكثر من 129 ألف متابع في أقل من 8 ساعات.

يذكر أن كريم بنزيمة سبق له الحصول على الكرة الذهبية 2022، عندما كان لاعباً في ريال مدريد، وأسهم في فوزه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويُعد فينيسيوس المرشح الأقوى للفوز بالكرة الذهبية 2024، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في 28 أكتوبر الجاري، ونجح نجم «السامبا» في أن يجعل اسمه يتردد على كل الألسنة إعجاباً وتقديراً، قبل 6 أيام فقط من حفل الإعلان عن الفائز بالجائزة، والذي يُقام على مسرح دي شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس.