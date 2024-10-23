الجزيرة يتصدر «التعاقدات الشابة»



مراد المصري (أبوظبي)



تصدر الجزيرة قائمة أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، على صعيد أقل معدلات أعمار اللاعبين الذين يتعاقد معهم من الموجودين في القائمة الحالية، وذلك بحسب دراسة قام بها مرصد كرة القدم الدولي، شمل 49 دورياً من الأبرز حول العالم.

شملت الدراسة متوسط أعمار اللاعبين في أنديتهم الحالية، باستثناء الصاعدين من أكاديمية الشباب، وبالنسبة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، فإن معدل أعمار لاعبي قائمة الجزيرة الحالية عند التعاقد معهم بلغ 23.5 عام، واللافت أن 50% من اللاعبين أعمارهم 21 سنة أو أقل.

وجاء الوحدة في المركز الثاني، بمعدل 23.8 سنة، ثم الشارقة 24.4 سنة، العين 24.4 سنة، بني ياس 25 سنة، الوصل 25.5 سنة، شباب الأهلي 25.8 سنة، وكلباء 25.9 سنة، النصر 26.1 سنة، العروبة 26.4 سنة، البطائح 26.5 سنة، خورفكان 26.7 سنة، عجمان 27 سنة، ودبا الحصن 27.6 سنة، والذي كان أكثر الأندية على صعيد التعاقدات مع لاعبين من الفئة العمرية 30 سنة أو أكبر بنحو 37.5%.

وبالمجمل، فإن أنديتنا تركز على التعاقدات بأعمار أصغر عن السابق، إذ يلاحظ إلى جانب الجزيرة الذي تعاقد بنسبة 50%، من لاعبين بعمر 21 سنة أو أقل، أن أعلى نسبة في هذه الفئة جاءت في أندية الوحدة 44.4%، والعين 41.2%، والشارقة 38.1%، وشباب الأهلي 36.8%، والوصل 31.8%، وبني ياس 31.3%، النصر 29.2%، وكلباء 27.3%.وتعتبر ذلك مؤشراً بالاتجاه الصحيح للجزيرة الذي كان في المركز الأول بالتعاقدات الأكبر في معدل الأعمار، خلال السنوات العشر التي سبقت هذا الموسم في «دوري أدنوك للمحترفين»، وتحديداً منذ عام 2019، بمعدل 28 سنة، مع تواصل جهود إعادة بناء الفريق، وفق خطة طويلة المدى.

على صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، جاء ستراسبورج في الصدارة، بمعدل 21.8 سنة لأعمار تعاقدات لاعبي التشكيلة الحالية، وبرينتفورد الإنجليزي 22.3 سنة، ورد بل لايبزج الألماني 22.4 سنة، وتشيلسي الإنجليزي 22.5 سنة، مع حضور بارز لريال مدريد الإسباني في المرتبة الخامسة، بمعدل 22.7 سنة.