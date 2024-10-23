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الرياضة

كلباء يطمح إلى «مربع الصدارة»

كلباء يطمح إلى «مربع الصدارة»
23 أكتوبر 2024 16:00

فيصل النقبي (كلباء)

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شدد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب كلباء على أهمية مباراة الوحدة، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، لأن الفوز يرفع رصيد الفريق إلى 10 نقاط، ما يجعل «النمور» ضمن «مربع القمة» في البطولة. 
وأكد الصربي أن كلباء حقق أهدافه، خلال الجولات الخمس الماضية، وكذلك كأس رئيس الدولة، ومن المفترض أن يواصل النتائج الإيجابية، بحصد الفوز للمرة الرابعة على التوالي في المسابقات كافة.
ولا يعاني «النمور» أي إصابات، وأصبح «الثلاثي» الإيراني مهدي قايدي وشهريار، وسامان قدوس في قمة الجاهزية، ويقدم اللاعبون مستوى جيداً في الدوري. 
وسجل المهاجمون 7 أهداف خلال الجولات الخمس الماضية، فيما سكنت شباك الفريق 3 أهداف فقط، ويتصدر قائمة الهدافين قايدي الذي أحرز 3 أهداف، وهو هداف الفريق خلال الموسم الماضي.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
فوك رازوفيتش
الوحدة
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