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6 فرسان يمثلون الإمارات في «دولية مصر»

6 فرسان يمثلون الإمارات في «دولية مصر»
23 أكتوبر 2024 15:17

 
أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد الفروسية والسباق مشاركة، 6 فرسان من منتخب قفز الحواجز في بطولة مصر الدولية للفروسية في العاصمة القاهرة التي تستمر إلى 26 أكتوبر الحالي.
وتتضمن البطولة منافسات فئة الأطفال من 12 إلى 14 سنة، وفئة الناشئين من 14 إلى 18 سنة، وفئة الشباب من 18 إلى 21 سنة.
ويمثل منتخب قفز الحواجز في البطولة محمد العواني وصالح الكربي في فئة الأطفال، ومبخوت الكربي وعبد الله الكربي في فئة الناشئين، ومحمد الكربي وسيف الكربي في فئة الشباب.
وتمت عملية الفحص البيطري للخيول المشاركة في المنافسات المختلفة، بإشراف اللجنة المنظمة، بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.
وأكد سلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، في الاتحاد الدولي للفروسية، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، وصول فرسان الإمارات إلى العاصمة المصرية تمهيداً للمشاركة في البطولة، وإجراء الفحوص البيطرية.
وقال: إن المنتخب سينتقل للمشاركة في البطولة الدولية لقفز الحواجز في أبريل المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج الاتحاد لتعزيز المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، للارتقاء بقدرات الفرسان وتأهيلهم للتنافسية العالمية.

الإمارات
اتحاد الفروسية والسباق
قفز الحواجز
مصر
القاهرة
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