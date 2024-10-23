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الرياضة

شكوك حول مشاركة كورتوا ورودريجو في «الكلاسيكو»

شكوك حول مشاركة كورتوا ورودريجو في «الكلاسيكو»
23 أكتوبر 2024 16:04

 
مدريد (أ ف ب)

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تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي رودريجو في «كلاسيكو» الدوري الإسباني لكرة القدم أمام برشلونة السبت بسبب الإصابة.
وعوّض الفريق الملكي تأخره ليهزم بوروسيا دورتموند الألماني 5-2 في دوري أبطال أوروبا، لكنه دفع ثمن المجهود الخارق لكورتوا بتعرّضه للإصابة.
وقال ريال مدريد في بيان الأربعاء «تم تشخيص إصابة كورتوا في العضلة المقربة للساق اليسرى»، حيث سيكون الحارس الأوكراني أندري لونين بديله الاعتيادي.
وكان لونين حلّ مكان كورتوا في بداية هذا الشهر، بعد أن تعرّض البلجيكي لإصابة طفيفة في الورك.
في المقابل، بدا رودريجو مصاباً خلال اللحظات الأخيرة من مباراة دورتموند، حيث كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه يعاني من «مشكلة عضلية».
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الجناح البرازيلي سيغيب مبدئياً عن المباراة ضد النادي الكاتالوني بسبب مشكلة في أوتار الركبة.
ويتخلف ريال حامل اللقب وثاني الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
كورتوا
رودريجو
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