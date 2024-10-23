«أبوظبي إكستريم» على خط الانطلاق «الجمعة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تقام بعد غدٍ «الجمعة» منافسات النسخة السادسة من بطولة «أبوظبي إكستريم» في صالة مبادلة أرينا، وسط مشاركة واسعة من نخبة اللاعبين في الفنون القتالية.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي، بحضور طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، ومحمد الحوسني عضو اللجنة المنظمة ومنظم النزالات الرسمي لبطولة أبوظبي إكستريم.

شهد المؤتمر عدد من اللاعبين المشاركين في البطولة، وهم: البرازيليون واندرسون فيريرا، جوسيه فورميجا، إيساكي باهينسي، جانسن جوميز، والبرتغالي برونو ليما، والروسي تاجير أولانبيكوف، ومن المملكة المتحدة محمد موكاييف والكازاخستاني أحمدوف.

من جهته، أشاد طارق البحري بالرعاية الدائمة من القيادة الرشيدة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة قد رسخت أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، باتت تضم كفاءات من الكوادر الفنية، القادرة على الاستضافة والتنظيم في محطات مختلفة حول العالم، مضيفاً أن بطولة «أبوظبي إكستريم» قد بدأت من الإمارات وانتقلت إلى البرازيل وفرنسا وعادت مرة أخرى خلال النسخة السادسة المرتقبة، موجهاً الشكر إلى الرعاة، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، و«باي بال».

وأضاف البحري: «تتميز البطولة بنزالات مبتكرة تمثل رؤية الإمارات في تعزيز الفنون القتالية على المستوى العالمي بأسلوب فريد، كما يُشكل الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الرياضات على الصعيد العالمي دافعاً قوياً لنجاح البطولة عبر نسخها الست، وقد سعت اللجنة الفنية للبطولة إلى جذب أفضل الأسماء والمقاتلين العالميين، بهدف تقديم تجربة مميزة للجماهير، إذ تعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية اللجنة المنظمة للبطولة، بهدف تعزيز مكانتها وسمعتها على الساحة العالمية، وتحقيق الريادة في عالم الفنون القتالية المختلطة.

أوضح محمد الحوسني أن الأسبوع الأخير للتحضير للبطولة قد شهد تغيرات ومفاجآت، حيث شهد الكثير من التنافس بين اللاعبين لحجز اسمه بين قائمة المشاركين، وفي الوقت نفسه استطاعت اللجنة المنظمة تعويض اللاعبين الذين تعرضوا للإصابات أو لعدم المشاركة لظرف طارئ، وهذا يبرز قوة الفريق التنظيمي في إيجاد الحلول وإنجاح الحدث بالشكل المخطط له، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة ستكون في البرازيل خلال نوفمبر المقبل.

من جهتهم عبر اللاعبون عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة السادسة المرتقبة، مؤكدين أنهم استعدوا لها من خلال معسكرات مغلقة، نظراً لأهميتها وخصوصاً أنها تضم لاعبين كباراً، وأن الجميع يتطلع إلى تحقيق الفوز، بالإضافة إلى الحصول على نقاط تُحسب للاعب نهاية الموسم، كما أكدوا على أن العاصمة أبوظبي باتت قبلة الرياضيين حول العالم، خصوصاً في الفنون القتالية، وأن «أبوظبي إكستريم» اكتسبت أهميتها بتنظيمها داخل أبوظبي عاصمة الرياضة، بالإضافة إلى محطتين عالميتين مهمتين هما فرنسا والبرازيل.