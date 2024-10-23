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الرياضة

كولر: مقتنع بأن الأهلي بطل «السوبر» أمام الزمالك

كولر: مقتنع بأن الأهلي بطل «السوبر» أمام الزمالك
23 أكتوبر 2024 18:29

 
مراد المصري (أبوظبي)

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طلب السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، أن تتم محاسبة الفريق في نهاية الموسم وليس بدايته، مؤكداً ثقته بقدرة «الأحمر» على حصد اللقب، عندما يواجه الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بأبوظبي يوم الخميس.
وتحدث كولر في المؤتمر الصحفي، وقال: «تعادلنا مع الزمالك في الوقت الأصلي وخسرنا بركلات الترجيح، والمكسب والخسارة جزء من الرياضة وأحياناً يعاندك الحظ في هذه الركلات، نسينا الذي حدث، وننظر إلى الأمام دائماً ومقتنع تماماً أننا سنحقق اللقب».
ورداً على سؤال، هل هناك لاعبون بحاجة لطبيب نفسي، قال: «هل يوجد لديكم أي إثباتات أن هناك لاعبين بحاجة لهذا الأمر؟ أرفض هذه الإساءة للاعبين، مدرباً وقبل ذلك لاعباً كنت قائد فريقي، ودائماً حاربت من أجل الفوز منذ بداية صافرة الحكم وحتى نهاية كل مباراة، وحالياً أقوم بتحضير اللاعبين ليلعبوا بشكل جماعي؛ لأن اللعب الفردي يبعدنا عن هدفنا».
فيما قال محمد الشناوي قائد الأهلي: «لا أحد يخرج عن النص في الأهلي، ونتمنى حضور جماهير الفريقين، وأن يكون الملعب ممتلئاً، والمباريات ضد الزمالك مختلفة عن أي مباراة أخرى، واستعددنا لها بشكل جيد، ونريد العودة باللقب».

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