جائزة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تكشف «القائمة النهائية»



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت لجنة التحكيم بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، أسماء المرشحات والمرشحين، ضمن القائمة النهائية لفئات الدورة الثامنة للجائزة، التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وفي ظل متابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

وسيتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في فئاتها المختلفة 13 نوفمبر المقبل، في الحفل الذي يقام في العاصمة أبوظبي.

وتضم القائمة، التي أعلنتها لجنة تحكيم الجائزة، المرشحين والمرشحات الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، وتشمل 8 فئات للمستويين الفردي والجماعي، حيث شهدت عملية الترشح إقبالاً كبيراً للتسجيل في الفئات المختلفة من مختلف الدول العربية منذ فتح باب الترشّح.

وفي فئة أفضل رياضية عربية، ضمت القائمة، كيليا نمور نجمة الجمباز الفني (الجزائر)، سارة سمير السيد بطلة رفع الأثقال (مصر)، والسباحة فريدة هشام عثمان (مصر)، وضمت فئة أفضل رياضية إماراتية، عهود خليفة الكتبي، غلا الحمادي، وأسماء حسن الحوسني، وضمت قائمة المرشحات لفئة أفضل رياضية ناشئة، لطيفة محمد خليفة الفلاسي (الإمارات)، فريدة محمد أبو هاشم (مصر)، وياسمين أحمد وهدان (الأردن)، وفي فئة أفضل رياضية بارالمبية، تتواجد، مريم أحمد عبدالله الزيودي (الإمارات)، رحاب أحمد رضوان (مصر)، وصايفي نسيمة (الجزائر).

أما فئة أفضل أم رياضية، التي استحدثتها اللجنة المنظمة منذ الدورة الماضية فشملت، رقية أحمد عبدالله الزعابي (الإمارات)، سهام أحمد محمود القرم (مصر)، وميساء محمد علي هاشم (سوريا)، وفي فئة أفضل مدرب أو مدربة، ضمت القائمة، مروة العامري (تونس)، منى زاكيني (المغرب)، وسارة أشرف محمد (مصر).

وتضم فئة أفضل إعلامية مرشحتين فقط، هما نعيمة علي مبروك ساسي (تونس)، ونهلة نبيل بوزيد المغربي (السودان)، وفي فئة أفضل فريق، تضم القائمة، نادي الزمالك (مصر)، نادي بني ياس (الإمارات)، ونادي ليندا كروكنبرجر (ألمانيا).

وفي كل دورة من دورات الجائزة، يتم منح جائزة خاصة من قبل لجنة التحكيم، لتكريم شخصية العام الرياضية العربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في الارتقاء بالرياضة النسائية في الوطن العربي.

جدير بالذكر أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتحظى باهتمام واسع في الوسط الرياضي العربي، وتهدف إلى تمكين المرأة وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الرياضي، والسعي لتحسين المشاركة، وتعزيز التنافسية والتميز في الرياضات النسائية، وخلق بيئة محفزة وداعمة للمرأة الرياضية للارتقاء بها إلى أعلى المستويات.