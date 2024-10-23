منتخب الجوجيتسو يجتاز إجراءات الوزن في بطولة العالم باليونان



اليونان (الاتحاد)

اجتاز لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» لفئة الكبار إجراءات الوزن الرسمية بنجاح، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي، وتستضيفها مدينة هيراكليون اليونانية من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري.

ويضم المنتخب مجموعة من نخبة لاعبي ولاعبات الدولة، الذين يسعون إلى مواصلة مسيرة الإنجازات، وترسيخ ريادة الإمارات على خريطة الجوجيتسو العالمية، عبر الحفاظ على اللقب العالمي للعام الخامس على التوالي.

حضر إجراءات الوزن فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، الذي أعرب عن ثقته الكبيرة في نجوم المنتخب وقدرتهم على المنافسة، وصولاً إلى منصة التتويج.

وقال: «مشاركة منتخبنا في بطولة العالم محطة مهمة لاستكمال وتعزيز مسيرة إنجازات الدولة الرياضية على المستوى العالمي».

وأضاف: «بلغ لاعبو ولاعبات منتخبنا أعلى معدلات الجاهزية، للظهور بأفضل صورة، وترك بصمتهم بعد تحضيرات مكثفة، ومتفائلون بقدرتهم على المنافسة بأعلى المستويات وحصد إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الإمارات الحافل في الجوجيتسو».

وأكّد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، أن اللاعبين خضعوا لبرامج تدريبية مركزة على مدى أكثر من شهر، حيث جرى تصميمها بعناية لتطوير مختلف الجوانب الفنية والاستراتيجية للمنتخب.

وأوضح أن اللاعبين أظهروا قدرات عالية في استيعاب الخطط التكتيكية وتطبيقها في التدريبات، وهم الآن في قمة استعدادهم البدني والنفسي لخوض المنافسات والحفاظ على اللقب.

وقالت مهرة محفوظ لاعبة المنتخب في فئة وزن 70 كجم: «تمثيل الإمارات في بطولة العالم شرف عظيم ومسؤولية كبيرة، وعملنا بجد واجتهاد خلال الفترة الماضية، سواء من خلال التدريبات اليومية أو المعسكرات المكثفة، وجاهزون لتحقيق انتصارات جديدة، ومحظوظون بالدعم الذي نحظى به من القيادة الرشيدة، ومن أسرة اتحاد الجوجيتسو والجهاز الفني، ونسعى بكل قوة للحفاظ على اللقب».