ماكجين: إيمري أحد أفضل المدربين في تاريخ أستون فيلا

لندن (د ب أ)



يرى جون ماكجين نجم أستون فيلا أن أوناي إيمري المدير الفني للفريق، أثبت نفسه أحد أفضل المدربين في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويحتفل إيمري بمرور عامين على توليه المسؤولية الخميس، ويستمتع بهذه الذكرى السنوية، بعد تصدر فريقه لجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز 2- صفر على بولونيا الإيطالي.

وقال الدولي الاسكتلندي «متحمسون، وأعتقد أن المدرب إيمري هو الشخص الوحيد الذي لا يشعر بالإثارة، بل يركز طاقته طوال الوقت، ويطالبنا بأن نسير على خطاه».

وأضاف ماكجين في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «بغض النظر عما يحدث حتى الآن، ومتى سيرحل، وأتمنى ألا يحدث ذلك، فإنه سيبقى بالتأكيد أحد أفضل المدربين في نادينا».

وأضاف «نحن فخورون بتصدر دوري أبطال أوروبا، وهدفنا بالتأكيد هو التأهل للدور الثاني، وإذا نجحنا في التواجد بأول ثمانية مراكز، سيكون ذلك أمراً رائعاً».

وواصل نجم أستون فيلا «نريد الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس الاتحاد وكأس الرابطة رغم ضغط جدول المباريات، لذا إذا تفادينا مباراتين إضافيتين في دوري الأبطال سيكون ذلك بمثابة مكافأة، وسنكون جاهزين أيضاً إذا اضطررنا للعب المباراتين». واختتم جون ماكجين تصريحاته بالقول «لا مجال للشكوى لأننا نتنافس في أكبر المسابقات الأوروبية».